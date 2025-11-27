Assine
ESTRADAS

Dados do Waze integrarão plataforma do governo de Minas para gerir tráfego

De acordo com desenvolvedores, o banco de dados poderá até balizar obras e outros investimentos na malha viária do estado

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
27/11/2025 19:00

Objetivo é usar as informações enviadas pelos próprios usuários para orientar a gestão das rodovias
Objetivo é usar as informações enviadas pelos próprios usuários para orientar a gestão das rodovias crédito: EPR Vias do Café/Divulgação

Dados do aplicativo Waze serão utilizados para monitorar, em tempo real, as condições das rodovias estaduais. Tais informações serão integradas a uma plataforma de inteligência, desenvolvida em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MG), a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) e a Codex, empresa especializada em governança de dados, responsável por estruturar a arquitetura de dados que sustenta o sistema.

Com base em indicadores estratégicos apontados pela plataforma a partir da coleta dos dados, os gestores da malha viária podem tomar decisões mais rápidas diante de ocorrências. As informações enviadas pelos usuários das vias, por exemplo, chegam diretamente aos fiscais e às empresas responsáveis pela manutenção. 

Desde julho de 2025, o sistema registrou 65 mil rotas impactadas por 45 alertas emitidos, o que representa uma média de 1,4 mil rotas por ocorrência. Cada alerta é georreferenciado, indicando com precisão a localização do problema, a unidade regional responsável e as ações cabíveis. O índice de confiança do sistema, de acordo com a Codex, é superior a 90%. 

Os dados, que vêm compondo uma base, são utilizados no Observatório Interno do DER-MG, onde técnicos analisam padrões e indicadores que orientam a gestão de obras e investimentos. No futuro, a promessa é que sistema será disponibilizado também ao público externo, ampliando a transparência e o acesso às informações.

Na prática, a ferramenta permite identificar e acompanhar ocorrências recorrentes — como buracos, alagamentos, congestionamentos e acidentes — e avaliar a eficácia dos contratos e dos investimentos. O impacto já é visível: o número de buracos reportados caiu de mais de 1.000 no início do ano para cerca de 100, reflexo dos novos contratos de manutenção baseados em desempenho.

A análise contínua das ocorrências possibilita ainda identificar padrões de acidentes por dia, local e horário, orientando ações preventivas e melhorias estruturais. Além disso, o DER-MG compartilha sua experiência com outros órgãos e agências reguladoras do país, promovendo uma rede nacional de boas práticas em gestão rodoviária.

 

der-mg minas-gerais rodovias waze

Estado de Minas

Estado de Minas

