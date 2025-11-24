Gigante de 636t na BR-262: saiba o que é a peça industrial transportada

Uma megaoperação logística para transportar uma peça industrial de 636,5 toneladas pode causar lentidão na BR-262, em Minas Gerais, a partir desta terça-feira (25/11). O equipamento serve para moer calcário e será entregue a uma empresa que fabrica cimento, de acordo com a empresa Cruz de Malta, responsável pelo transporte.

A peça, que tem 5,7 metros de altura, vai passar no acesso vindo da MG-170 (trevo de Moema), a caminho de Edealina (GO) nesta terça-feira. A carreta saiu da BR-381 no dia 9 de outubro e segue pela BR-354 e MG-170 até acessar a BR-262. A previsão de chegada ao destino é no início de janeiro de 2026.

Para garantir a segurança, a operação conta com escolta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e de equipes especializadas. O planejamento inclui paradas estratégicas em pontos pré-definidos para não comprometer o fluxo de veículos em horários de pico e permitir o descanso dos motoristas envolvidos.

A complexidade do transporte exige análises detalhadas do trajeto. Pontes, viadutos e até a fiação elétrica das cidades são inspecionados para garantir que a carga possa passar sem causar danos. Em alguns trechos, manobras especiais são necessárias para vencer curvas acentuadas ou terrenos irregulares.

O que o usuário vai encontrar

Redução de velocidade e 6 (seis) paradas pontuais, interrompendo o tráfego na rodovia em ambos os sentidos, por 1 (uma) hora cada parada;

Bloqueios total nos dois sentidos, para manobras e travessias;

Presença de equipes de apoio: Polícia Rodoviária Federal (PRF), Way-262 e batedores da transportadora orientando o tráfego;

Orientações de segurança

Redobre a atenção e as orientações das equipes envolvidas

Planeje a viagem com antecedência e considere rotas/horários alternativos;

Não realize ultrapassagens arriscadas e trafegue com velocidade reduzida.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.