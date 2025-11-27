Assine
ATAQUE A TIROS

Motociclista com neto de 13 anos na garupa é executado a tiros na BR-116

Ataque a tiros aconteceu no fim da manhã desta quinta-feira (27/11) na BR-116, em Orizânia (MG). Neto do condutor da moto também foi atingido

Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Repórter
27/11/2025 21:21

Policiais militares e da PRF atuaram na ocorrência
Policiais militares e da PRF atuaram na ocorrência crédito: PMMG

Um homem de 57 anos foi morto a tiros e seu neto, um adolescente de 13 anos, ficou ferido em um ataque registrado no fim da manhã desta quinta-feira (27/11) na BR-116, em Orizânia (MG), na região da Zona da Mata. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Muriaé por volta das 11h50, no km 614,9 da rodovia.

Segundo a PRF, as vítimas seguiam em uma motocicleta no sentido São João do Manhuaçu a Orizânia quando foram surpreendidas por indivíduos em outra moto. Os suspeitos se aproximaram nas proximidades da Escola dos Dornelas, na altura do km 614 da rodovia, e efetuaram vários disparos. O condutor foi atingido por múltiplos projéteis e morreu ainda no local.

O adolescente, que estava na garupa, foi ferido no braço e socorrido para atendimento médico em Carangola (MG). A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

O trecho da rodovia foi preservado com apoio da PRF de Realeza e de equipes da Polícia Militar de Orizânia e Divino, até a realização da perícia técnica da Polícia Civil da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil (4ª DRPC) de Muriaé. Os responsáveis pelo ataque fugiram e ainda não foram identificados.

As autoridades ainda não têm informações sobre a motivação do crime. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Tópicos relacionados:

br-116 executado homicidio motociclista

