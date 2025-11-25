Homem que deixou cadeia e matou ex com tiro na cabeça em MG é preso em SP

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 26 anos, apontado como o responsável pelo assassinato da ex-namorada em Poços de Caldas (MG), no Sul do estado, foi preso no Bairro Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo. A operação de captura foi feita pela Polícia Civil mineira com apoio de policiais militares daquela localidade nesta terça-feira (25/11). Monitorado por tornozeleira eletrônica, o ex-companheiro da vítima havia recebido o benefício da prisão domiciliar quatro dias antes do crime.

Dayanne Raphaela de Souza, de 23 anos, foi assassinada com um tiro na cabeça em 2 de novembro, no Bairro São Paulo, em Poços de Caldas. Ela foi levada para a Santa Casa de Misericórdia da cidade, onde ficou internada e morreu no último dia 21.

No dia do crime, a Polícia Militar recebeu um chamado relatando barulho de disparo de arma de fogo vindo de uma residência. Os militares foram ao local e se depararam com o portão e a porta abertos. Dayanne foi encontrada caída no chão. Ela passou por cirurgia, foi entubada, mas acabou morrendo 19 dias depois.

Imagens de câmeras de segurança registraram o homem fugindo a pé do imóvel. Segundo a Polícia Militar, ele tem passagens por furto, roubo, homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Além disso, a vítima já havia registrado, entre julho e agosto, quatro ocorrências de violência doméstica contra ele.

O homem havia sido preso em 28 de agosto por meio da aplicação da Lei Maria da Penha, depois de agredir Dayanne. No entanto, em 29 de outubro, a Justiça determinou a prisão domiciliar com uso de monitoramento eletrônico. Antes de deixar a cidade, ele conseguiu romper a tornozeleira. O equipamento foi rastreado e encontrado em uma caçamba de lixo no Centro de Poços de Caldas.

