Suspeito cumprimenta vítima e a mata com 10 pauladas

Um homem de 36 anos foi assassinado com cerca de dez golpes de um pedaço de madeira na cabeça na madrugada desta terça-feira (25/11). O crime ocorreu em avenida da região central de Uberaba, no Triângulo Mineiro. O suspeito está foragido.

Segundo registro da Polícia Militar (PM), imagens de câmera de segurança mostraram que, inicialmente, vítima e suspeito se cumprimentam. Pouco depois. iniciaram uma discussão.

Então, o suspeito pegou um pedaço de madeira e acertou um golpe na cabeça da vítima, que caiu no chão. Em seguida, o suspeito acerta mais oito novos golpes, também na cabeça da vítima, e depois fugiu.

O crime aconteceu na avenida Doutor Odilon Fernandes, nas proximidades da Concha Acústica.

A vítima foi encontrada morta, caída ao solo com a barriga para cima e com parte do corpo sobre a calçada. Ainda conforme o registro policial, foram constatadas lesões cranianas profundas, compatíveis com fortes impactos contundentes, bem como grande quantidade de sangue ao redor do corpo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



"Através das imagens é possível verificar que as características do autor se assemelham a um indivíduo de alcunha 'Neguinho', comumente visto dormindo nas imediações da praça da concha acústica", diz outro trecho do registro policial. Equipe da perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local do crime.