Assine
overlay
Início Gerais
VÍDEO

Rapaz fica só de cueca após ficar preso em porta giratória de banco

Homem tentou acessar o cofre, ficou preso na porta giratória e foi encontrado sob efeito de álcool ou drogas

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
25/11/2025 13:30

compartilhe

SIGA
x
Homem ficou preso só de cueca ao tentar roubar banco
Homem ficou preso só de cueca ao tentar roubar banco crédito: Reprodução

Um ladrão, de 20 anos de idade, foi preso pela Polícia Militar em uma tentativa de furto a uma agência bancária em Carangola (MG), na Zona da Mata. A ação ocorreu na madrugada de sábado (22/11) e foi registrada pelas câmeras de monitoramento do local. O rapaz chegou a perder a bermuda e ficou preso só de cueca na porta giratória por quase 20 minutos, antes de ser detido.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo as imagens, o ladrão entrou na agência pela porta principal por volta da 1h30. Já no interior do banco, ele seguiu em direção aos caixas eletrônicos e passou a chutar e socar pelo menos três equipamentos, tentando pegar o dinheiro por baixo das máquinas. Em um deles, chegou a quebrar a tela e colocar uma mão para dentro, mas não conseguiu retirar nada.

Leia Mais

Depois de danificar os caixas, o suspeito tentou atravessar a porta giratória que dá acesso à área interna da agência. Foi então que ele ficou preso, primeiro pela cintura e, em seguida, pelo pescoço, enquanto tentava forçar a passagem.

Durante o esforço para se soltar, acabou perdendo a bermuda e ficou só de cueca. Em certo momento, sentou-se no chão para tentar tirar a cabeça da porta. Depois de muitas tentativas, conseguiu se libertar, caiu no chão e, na sequência, vestiu novamente a bermuda antes de continuar a invasão.

Com acesso a outra parte da agência, o ladrão andou pelo setor de atendimento, vasculhou armários e tentou abrir uma porta que leva à área onde fica o cofre — sem sucesso. Ele também se aproximou de uma mesa onde havia uma garrafa de café, que parecia estar vazia. Tentando deixar o local, ele voltou a enfrentar a porta giratória, mas novamente não conseguiu atravessá-la.

Prisão e sinais de embriaguez

Quase duas horas e meia após a entrada do suspeito, a Polícia Militar chegou à agência, acionada pela empresa de vigilância. Os militares encontraram o rapaz escondido debaixo de uma escada, com escoriações leves e sinais de ter consumido bebida alcoólica ou drogas.

Aos policiais, ele confessou que entrou pela porta da frente e destruiu os caixas eletrônicos na tentativa de roubar dinheiro. O ladrão frustrado foi levado para atendimento médico e, em seguida, apresentado à Polícia Federal, responsável por investigar crimes contra instituições financeiras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em comunicado, a Caixa Econômica Federal informou que informações sobre eventos criminosos em suas unidades são repassadas exclusivamente às autoridades. O banco também informou que a agência está funcionando normalmente.

Tópicos relacionados:

banco carangola furto minas-gerais roubo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay