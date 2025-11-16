Estrela sul-coreana de k-pop Nana detém ladrão em sua casa
A estrela sul-coreana do k-pop Nana sofreu ferimentos e está se recuperando no hospital após conter um homem que invadiu sua casa, informou a polícia neste domingo(16).
O homem invadiu a casa da atriz e cantora na manhã de sábado e foi dominado por Nana com a ajuda de sua mãe.
A celebridade de 34 anos e sua mãe, que sofreu ferimentos graves e ficou inconsciente, estão sendo atendidas no hospital, informou a agência de notícias Yonhap.
O invasor forçou a entrada na casa de Nana em um subúrbio de Seul com a intenção de roubar, disse à AFP um detetive da delegacia de polícia de Guri.
"Ela e sua mãe contiveram o invasor, um homem de cerca de trinta anos, em uma luta física que resultou em sua prisão", acrescentou o detetive.
O suspeito está sob custódia acusado de roubo qualificado, informou.
Nana, cujo nome verdadeiro é Jin-ah, é uma cantora que se tornou atriz e ficou famosa como integrante do trio Orange Caramel, que fazia parte do grupo feminino After School.
"Nana também sofreu ferimentos físicos ao tentar escapar da situação perigosa", publicou Yonhap.
