Vídeo: polícia arromba cobertura de luxo e prende 'Ladrão do Ozempic' em BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O estilo de vida de luxo mantido com furtos de medicamentos caros, como o Ozempic, desmoronou: a polícia arrombou a porta de uma cobertura de luxo no Bairro Funcionários, em Belo Horizonte (BH), para prender o suspeito. O homem, conhecido como "Ladrão do Ozempic", era alvo de uma operação por furtos em série da caneta de aplicação usada para controle de diabetes e emagrecimento.

A ação das polícias Civil (PCMG) e Militar (PMMG) de Minas Gerais foi filmada e ocorreu no interior de edifício de luxo no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de BH, nessa sexta-feira (7/11).



Logo na primeira cena, um policial civil ordena que a porta seja aberta. "Polícia. Abra a porta", exclama o agente que bate com a mão na entrada e toca a campainha ao mesmo tempo.

Como não é respondido, o policial ergue um aríete tático (uma peça maciça cilíndrica, pesada e resistente com alças usada para arrombamentos). Com três golpes nas áreas das trancas a porta se parte e cede.

Empunhando suas pistolas, pelo menos dois policiais militares, três policiais civis e um policial de terno e óculos escuros invadem o apartamento.

A filmagem segue os policiais enquanto passam por uma ampla sala de TV e sobem por escadaria para um segundo andar, também muito amplo.

A filmagem neste ponto é cortada. Em seguida, quando retorna, mostra um homem sem camisa, que é o suspeito, Jonathan Weslley Batista Barbosa, e uma mulher, ambos sentados em um sofá, lado a lado, em uma área externa aberta com uma banheira de hidromassagem em deque elevado.

O policial de terno conduz o suspeito para fora do sofá e o faz deitar no chão, chegando a pisar nas suas costas, depois ordenando-lhe que colocasse as mãos para trás das costas. "O senhor está preso. Temos um mandado de prisão para o senhor", dizem enquanto o algemam.

Como vivia o suspeito de ser o "ladrão do ozempic"?



A prisão do suspeito de furtos em série de medicamentos caros, como Ozempic e Mounjaro, em Belo Horizonte, revelou um estilo de vida luxuoso mantido pelos crimes.

Ele é acusado de aplicar o mesmo golpe em diversas farmácias nos bairros Serra, Sion, Mangabeiras, Santa Lúcia e Santa Efigênia, causando prejuízos que, em alguns casos, chegavam a R$ 1,3 mil a R$ 3,7 mil por item.

Os medicamentos-alvo eram canetas de aplicação usadas para emagrecimento e controle de diabetes, todas elas de custo elevado.

De acordo com imagens de câmeras e informações da polícia, o suspeito entrava nas lojas, pedia para ver o produto, escondia a caneta dentro da roupa – por vezes nas partes íntimas, como flagrado por câmeras no dia 28 de outubro – e simulava que iria buscar a receita médica em seu carro, uma Mercedes-Benz C200 branca. No entanto, ele fugia do local sem pagar.

O caso ganhou notoriedade após denúncias de proprietários de farmácias. Segundo a Polícia Militar, o homem possui um histórico extenso, com mais de 170 ocorrências policiais por crimes como roubo, furto, estelionato, ameaça e agressão.

Ele estava em liberdade condicional e já tinha 11 prisões confirmadas anteriormente. As investigações também apuram golpes em postos de combustíveis, hotéis e o uso do veículo de luxo para ocultar bens, o que pode configurar lavagem de dinheiro.

Tipificação Penal e Penas

O suspeito, dadas as acusações e a forma como os crimes eram cometidos, pode incorrer principalmente nos crimes de Furto Qualificado e Lavagem de Dinheiro.

O crime de Furto é tipificado no Art. 155 do Código Penal e pode ser qualificado (Art. 155, § 4º) devido à fraude (ao simular que buscaria a receita e esconder o produto), o que aumenta a pena base de reclusão para 2 a 8 anos, além de multa. Já o crime de Lavagem de Dinheiro (Lei n° 9.613/98, Art. 1º), que se configura ao ocultar ou dissimular a origem ilícita dos bens (como o uso do carro de luxo para manter o alto padrão de vida oriundo dos furtos), prevê uma pena de reclusão de 3 a 10 anos, e multa.

O histórico criminal do suspeito, com mais de 170 ocorrências, é um fator agravante que, caso as condenações anteriores sejam confirmadas, pode elevar a pena no caso de reincidência, podendo alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso do 'ladrão do Ozempic'