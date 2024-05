Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nesta quinta-feira (16/5), acusado de furto de joias e dinheiro em casas e condomínios de luxo no Bairro Belvedere, na Zona Centro-Sul de Belo Horizonte, o que, em valores, significa um prejuízo de R$ 600 mil a moradores.

O homem é natural de São Paulo e foi preso na própria residência. Ele é suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em cometer furtos em imóveis luxuosos.

Segundo a PCMG, o Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) iniciou as investigações após um furto em janeiro do ano passado. À época, dois apartamentos foram invadidos, e os suspeitos ficaram por cerca de três horas nos imóveis e causaram prejuízo de aproximadamente R$ 600 mil.

O delegado Roberto Veran afirmou que os investigados se passavam por moradores dos imóveis para entrar nos condomínios, conhecidos pelo forte esquema de segurança. “Imagens captadas pelo circuito de segurança mostram os criminosos, bem arrumados, pedindo para que a portaria liberasse a entrada deles”. Ao adentrar as casas das vítimas, a dupla furtava diversos pertences de luxo.

Ainda segundo o delegado, durante as investigações, os policiais conseguiram identificar a estratégia utilizada pelos criminosos, o que ligou a ação do investigado a uma série de crimes em outros estados. Além de Minas, ele também é investigado por cometer os mesmos crimes no Rio de Janeiro, em Goiás, no Paraná e na capital paulista.

O suspeito responderá pelos crimes de associação criminosa e furto qualificado, que tem a pena de oito anos de prisão. O segundo suspeito ainda não foi identificado.





Furtos em imóveis de luxo

Entre outros casos semelhantes em prédios, a Polícia Civil prendeu em 23 de abril um homem, de 22 anos, por furtos em residências de luxo da Região Centro-Sul de BH, no fim de 2023. Foram subtraídos itens avaliados em R$ 800 mil. Os investigadores identificaram dois suspeitos na ação criminosa.

O homem foi alvo da Operação Aclimação, realizada por polícias civis de Minas e São Paulo (PCSP) no mês passado, que visa combater a atuação de uma organização criminosa voltada à prática de furtos a condomínios de alto padrão em diferentes estados.

Segundo apurações da polícia, os suspeitos usavam "boas vestimentas para acessar os condomínios". Na época, policiais encontraram, na residência de um dos suspeitos, as roupas utilizadas em outras ações criminosas, além de chaves mixas e tags de acesso a portarias eletrônicas.

Os levantamentos da PCMG indicaram que os envolvidos pertencem a uma organização criminosa atuante nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Mato Grosso.

Outro caso aconteceu também em abril deste ano. Quatro integrantes de uma quadrilha especializada em residências de luxo, com idades entre 24 e 29 anos, foram presos por policiais da 2ª Delegacia Especializada em Investigação de Furtos e Roubos. Eles foram responsáveis por furtar 31 residências, causando um prejuízo de R$ 2 milhões.

Segundo o delegado Gustavo Barletta de Almeida, os crimes ocorreram de junho de 2023 a abril deste ano. Do total de furtos, 20 aconteceram em Belo Horizonte, nos bairros Cidade Nova, Mangabeiras, Sion, Comiteco e Pampulha, e em cidades da Região Metropolitana e do interior, como Itaúna, Ouro Branco, João Monlevade, Contagem, Carmópolis de Minas e Divinópolis.

"A quadrilha tinha, como modus operandi, escolher a residência, observava por um tempo, depois batia companhia, e, se ninguém atendesse, arrombava e entrava", conta o delegado Barletta.

De acordo com o chefe da Depatri, delegado João Prata, os suspeitos eram investigados desde a invasão em um prédio no bairro Comiteco, na Região Centro-Sul da capital, na virada do ano. “Eles furtaram sete apartamentos e subtraíram objetos de valores, como joias, dinheiro, e veículos, com um prejuízo estimado em R$ 1 milhão”.

O primeiro a ser preso, em 1º de abril no Rio de Janeiro, foi o mentor dos crimes. Contra ele, havia um mandado de prisão, por homicídio, em 2021, na Região Noroeste de BH.

Os outros três foram presos depois de invadir uma residência na Pampulha. "Eles roubaram, pela manhã, uma casa, no Bairro Alípio de Melo. À tarde, foram para esse roubo, na Pampulha", afirma o delegado Barletta.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata