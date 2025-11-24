Homem tenta roubar um bar, fica entalado e é preso em Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 34 anos foi preso pela Polícia Militar em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, depois de ter ficado entalado na grade de um bar que pretendia roubar. O caso aconteceu nesse domingo (23/11).

A PM foi acionada pelo proprietário do bar na Rua Mangueira, Bairro Jardinópolis, onde um homem arrancou uma barra da grade de segurança e, ao tentar passar pelo espaço criado, que levava ao interior do estabelecimento, ficou preso pela cabeça.

Ao chegarem no local, os policiais flagraram a situação e retiraram o suspeito da grade. Segundo os militares, o homem foi flagrado pelo dono do bar, a quem passou a ameaçar de morte, caso chamasse a polícia.

O homem preso por tentativa de furto e ameaça de morte. Ele foi levado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Divinópolis. O suspeito já tem outras passagens policiais por furto.







