Vídeo: Ouriço-cacheiro faz quebra-quebra em casa em Patos de Minas

A noite de segunda-feira (24/11) ganhou um visitante improvável no Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Patos de Minas (MG). Um ouriço-cacheiro invadiu uma casa, espantou moradores e deu trabalho para o Corpo de Bombeiros.

O animal escalou móveis, passeou pela pia e subiu em utensílios domésticos. Acionado, o Corpo de Bombeiros precisou de materiais específicos e muito cuidado para lidar com o bicho cheio de espinhos.

Segundo a corporação, o ouriço estava bastante agitado, o que dificultou a captura. Um vídeo mostra o ouriço subindo por móveis na casa.

Apesar da dificuldade e da bagunça, o animal foi capturado e devolvido à natureza.

Os bombeiros informaram que qualquer tipo de animal silvestre exige cuidado para a captura e no caso de ouriços os espinhos são uma dificuldade extra.

