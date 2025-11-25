MG: fábrica clandestina de caixas para produtos importados é interditada
Empresa ilegal foi alvo de uma operação da Receita Estadual. Embalagens com logomarcas internacionais eram revendida para fabricantes de calçados falsificados
Uma gráfica clandestina apontada como responsável pela produção de embalagens destinadas ao mercado de produtos falsificados foi interditada nessa segunda-feira (24/11). O galpão fica próximo à cidade de Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. No local, eram produzidas caixas de sapatos com diversas logomarcas de fabricantes internacionais.
De acordo com a Receita Estadual de Minas Gerais, a operação Cartonagem Pirata foi realizada a partir do trabalho de inteligência fiscal do órgão que identificou “indícios sólidos” do esquema. Após a confirmação das suspeitas, equipes de auditores fiscais estiveram no local e flagraram a produção clandestina.
Além do fechamento do espaço, cerca de 500 mil unidades de caixas prontas foram apreendidas. As embalagens eram comercializadas por cerca de R$ 1,20, cada.
Segundo o Governo de Minas, os materiais eram usados para dar aparência de legitimidade a produtos falsificados. Além disso, compunham um “elo fundamental na cadeia de logística do mercado clandestino”.
Para Osvaldo Scavazza, subsecretário da Receita Estadual, a participação conjunta de instituições reforça o compromisso do Estado em combater estruturas que sustentam o crime organizado e a concorrência desleal.
"Com o conjunto de materiais, documentos e informações coletados, novas ações poderão ser deflagradas tanto no rastreamento das unidades onde os produtos falsificados são fabricados quanto na identificação das pessoas envolvidas em toda a cadeia criminosa de falsificações", disse.
A Receita Estadual destaca que operações como a deflagrada em Divinópolis fazem parte de uma estratégia de enfrentamento ao crime organizado, à sonegação fiscal e ao mercado ilegal de mercadorias. As apurações seguem em andamento e novos desdobramentos podem ocorrer a partir da análise dos elementos obtidos.