OPERAÇÃO 'CARTONAGEM PIRATA'

MG: fábrica clandestina de caixas para produtos importados é interditada

Empresa ilegal foi alvo de uma operação da Receita Estadual. Embalagens com logomarcas internacionais eram revendida para fabricantes de calçados falsificados

Repórter
25/11/2025 15:09

Caixas de tênis falsificados produzidas em gráfica clandestina próximo a Divinópolis
Embalagens falsificadas eram revendidas por R$ 1,20 a outras organizações responsáveis pela produção clandestina de sapatos crédito: Secretaria de Estado de Fazenda / Reprodução

Uma gráfica clandestina apontada como responsável pela produção de embalagens destinadas ao mercado de produtos falsificados foi interditada nessa segunda-feira (24/11). O galpão fica próximo à cidade de Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. No local, eram produzidas caixas de sapatos com diversas logomarcas de fabricantes internacionais.

De acordo com a Receita Estadual de Minas Gerais, a operação Cartonagem Pirata foi realizada a partir do trabalho de inteligência fiscal do órgão que identificou “indícios sólidos” do esquema. Após a confirmação das suspeitas, equipes de auditores fiscais estiveram no local e flagraram a produção clandestina.

Além do fechamento do espaço, cerca de 500 mil unidades de caixas prontas foram apreendidas. As embalagens eram comercializadas por cerca de R$ 1,20, cada.

Segundo o Governo de Minas, os materiais eram usados para dar aparência de legitimidade a produtos falsificados. Além disso, compunham um “elo fundamental na cadeia de logística do mercado clandestino”.

Para Osvaldo Scavazza, subsecretário da Receita Estadual, a participação conjunta de instituições reforça o compromisso do Estado em combater estruturas que sustentam o crime organizado e a concorrência desleal.

Embalagens falsificadas produzidas em gráfica clandestina próximo a Divinópolis
De acordo com a Receita Estadual produtos compunham um "elo fundamental na cadeia de logística do mercado clandestino" Secretaria de Estado de Fazenda / Reprodução

"Com o conjunto de materiais, documentos e informações coletados, novas ações poderão ser deflagradas tanto no rastreamento das unidades onde os produtos falsificados são fabricados quanto na identificação das pessoas envolvidas em toda a cadeia criminosa de falsificações", disse.

A Receita Estadual destaca que operações como a deflagrada em Divinópolis fazem parte de uma estratégia de enfrentamento ao crime organizado, à sonegação fiscal e ao mercado ilegal de mercadorias. As apurações seguem em andamento e novos desdobramentos podem ocorrer a partir da análise dos elementos obtidos.

Tópicos relacionados:

divinopolis minas-gerais policia receita-federal

