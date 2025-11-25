Mulher é deixada desacordada na rua após encontro em centro religioso

Uma mulher foi deixada desacordada e seminua em uma calçada de Ibiá nessa segunda-feira (24/11). Cinco pessoas envolvidas no caso, incluindo uma adolescente, foram detidas pela Polícia Militar.

Antes de ser abandonada, a vítima de 32 anos estava um centro religioso de matriz africana, na cidade do Alto Paranaíba.

Imagens conseguidas pela PM mostraram a mulher chegando ao local por volta das 21h50 de domingo (23/11). Já perto de 3h20 da madrugada, as câmeras registraram um grupo de cinco pessoas, sendo duas mulheres, dois homens e a adolescente, saindo do centro religioso carregando a vítima em um colchão e a colocando no passeio.

A polícia informou que os envolvidos confirmaram ter deixado a mulher na rua. Ele relataram que ela havia bebido whisky no local e "desafiado as entidades". Por essa razão, teria sido oferecida a ela uma quantidade de bebida "mais do que o comumente oferecido" no centro.

A vítima foi internada com suspeita de overdose, sem reação a estímulos. Ela foi reanimada e levada para Santa Casa de Misericórida. O caso é investigado pela Polícia Civil.