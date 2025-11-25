Pancadaria no Mineirão: secretário não irá a audiência, apesar de convocado

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O secretário de Educação de Minas Gerais, Rossieli Soares, não irá participar da audiência agendada para esta quarta-feira (26/11), a fim de prestar esclarecimentos sobre o aulão de Inteligência Artificial (IA) no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), no último dia 19. A informação foi confirmada ao Estado de Minas nesta terça-feira (25/11) pela assessoria da pasta. O motivo decorre de outros compromissos na agenda do secretário.

Organizado pela Secretaria de Estado de Educação, em parceria com a Google for Education, o evento acabou não acontecendo por causa de uma briga generalizada dentro do estádio. Alunos relataram à reportagem que, desde a chegada ao Gigante da Pampulha, presenciaram conflitos entre os estudantes, com arremessos de garrafas de água e troca de socos.

A ideia, conforme anunciou o governo de Minas, era ter a "maior aula presencial de Inteligência Artificial do mundo". Com isso, havia a expectativa de que o evento entrasse para o Guinness Book (o livro dos recordes). Cerca de 30 mil alunos da rede estadual de ensino estavam no Mineirão quando os apresentadores pediram aos torcedores do Atlético e do Cruzeiro que se manifestassem, dando início a uma briga.

Rossieli foi convocado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa (ALMG), presidida pela deputada Beatriz Cerqueira (PT). O aulão foi classificado por ela como “ação eleitoreira”. “Isso é fazer da educação palanque pré-eleitoral por gente que não entende nada de educação”, afirmou.

A deputada estadual Lohanna França (PV) ironizou: "Mais uma 'genialidade' do governo de Minas: enfiar milhares de estudantes no Mineirão para aula de IA e achar que citar Cruzeiro X Atlético no meio da atividade ia dar certo".

Também assinaram o requerimento pedindo a presença do secretário na audiência os deputados Betão (PT), Luizinho (PT) e Professor Cleiton (PV). Além do aulão que fracassou, o objetivo seria debater o plano de trabalho para a educação básica e superior no estado.

Estavam no Mineirão alunos e professores do ensino médio de escolas de 11 municípios: Belo Horizonte, Santa Luzia, Ribeirão das Neves, Vespasiano, Pedro Leopoldo, Betim, Contagem, Sabará, Nova Lima, Caeté e São José da Lapa. O EM flagrou vários deles machucados.

Secretário pede nova data para audiência

Por meio de ofício remetido nesta terça-feira à ALMG, Rossieli respondeu que tem compromissos em São Paulo nesta quarta, na quinta e na sexta-feira, todos eles assumidos e oficializados antes da convocação para participação da audiência.

"Tratam-se de agendas relacionadas ao ensino de matemática, no âmbito do Compromisso Nacional Toda Matemática, bem como ações de educação em tempo integral, recomposição de aprendizagens e de alfabetização", explicou.

Denúncia ao MP

A deputada Beatriz Cerqueira também apresentou denúncia ao Ministério Público Estadual, por meio da 23ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, solicitando a instauração de procedimento investigatório. Na peça jurídica, a parlamentar destaca que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) impõe ao Estado o dever de garantir o direito à vida, à saúde e, principalmente, à segurança e à integridade física dos jovens.

A reportagem tentou falar por telefone com o secretário Rossieli Soares, mas, segundo a assessoria, ele não teria espaço em sua agenda nesta terça-feira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia