Assine
overlay
Início Gerais
AGENDA CHEIA

Pancadaria no Mineirão: secretário não irá a audiência, apesar de convocado

Assessoria justificou dizendo que secretário de Educação tem outros compromissos previamente agendados. Por meio de ofício, ele pediu marcação de outra data

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
25/11/2025 21:39

compartilhe

SIGA
x
O evento tinha a expectativa de bater o recorde mundial de maior aula presencial de Inteligência Artificial, reconhecido pelo Guinness Book
O evento tinha a expectativa de bater o recorde mundial de maior aula presencial de Inteligência Artificial, reconhecido pelo Guinness Book crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

O secretário de Educação de Minas Gerais, Rossieli Soares, não irá participar da audiência agendada para esta quarta-feira (26/11), a fim de prestar esclarecimentos sobre o aulão de Inteligência Artificial (IA) no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), no último dia 19. A informação foi confirmada ao Estado de Minas nesta terça-feira (25/11) pela assessoria da pasta. O motivo decorre de outros compromissos na agenda do secretário.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Organizado pela Secretaria de Estado de Educação, em parceria com a Google for Education, o evento acabou não acontecendo por causa de uma briga generalizada dentro do estádio. Alunos relataram à reportagem que, desde a chegada ao Gigante da Pampulha, presenciaram conflitos entre os estudantes, com arremessos de garrafas de água e troca de socos.

Leia Mais

A ideia, conforme anunciou o governo de Minas, era ter a "maior aula presencial de Inteligência Artificial do mundo". Com isso, havia a expectativa de que o evento entrasse para o Guinness Book (o livro dos recordes). Cerca de 30 mil alunos da rede estadual de ensino estavam no Mineirão quando os apresentadores pediram aos torcedores do Atlético e do Cruzeiro que se manifestassem, dando início a uma briga.

Rossieli foi convocado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa (ALMG), presidida pela deputada Beatriz Cerqueira (PT). O aulão foi classificado por ela como “ação eleitoreira”. “Isso é fazer da educação palanque pré-eleitoral por gente que não entende nada de educação”, afirmou.

A deputada estadual Lohanna França (PV) ironizou: "Mais uma 'genialidade' do governo de Minas: enfiar milhares de estudantes no Mineirão para aula de IA e achar que citar Cruzeiro X Atlético no meio da atividade ia dar certo".

Também assinaram o requerimento pedindo a presença do secretário na audiência os deputados Betão (PT), Luizinho (PT) e Professor Cleiton (PV). Além do aulão que fracassou, o objetivo seria debater o plano de trabalho para a educação básica e superior no estado.

Estavam no Mineirão alunos e professores do ensino médio de escolas de 11 municípios: Belo Horizonte, Santa Luzia, Ribeirão das Neves, Vespasiano, Pedro Leopoldo, Betim, Contagem, Sabará, Nova Lima, Caeté e São José da Lapa. O EM flagrou vários deles machucados.

Secretário pede nova data para audiência

Por meio de ofício remetido nesta terça-feira à ALMG, Rossieli respondeu que tem compromissos em São Paulo nesta quarta, na quinta e na sexta-feira, todos eles assumidos e oficializados antes da convocação para participação da audiência. 

"Tratam-se de agendas relacionadas ao ensino de matemática, no âmbito do Compromisso Nacional Toda Matemática, bem como ações de educação em tempo integral, recomposição de aprendizagens e de alfabetização", explicou. 

Denúncia ao MP 

A deputada Beatriz Cerqueira também apresentou denúncia ao Ministério Público Estadual, por meio da 23ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, solicitando a instauração de procedimento investigatório. Na peça jurídica, a parlamentar destaca que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) impõe ao Estado o dever de garantir o direito à vida, à saúde e, principalmente, à segurança e à integridade física dos jovens.

A reportagem tentou falar por telefone com o secretário Rossieli Soares, mas, segundo a assessoria, ele não teria espaço em sua agenda nesta terça-feira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay