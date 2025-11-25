Morador de rua é esfaqueado próximo à rodoviária de Uberlândia
A Polícia Militar prendeu um suspeito de 33 anos em um imóvel abandonado; ele deu versão diferente para a briga, mas confessou o ataque
Um morador de rua foi esfaqueado durante uma briga na madrugada desta terça-feira (25/11) perto do Terminal Rodoviário de Uberlândia. Uma pessoa foi presa.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h e encontrou a vítima, de 34 anos, com ferimentos na coxa direita e na mão. Ele recebeu atendimento dentro da rodoviária, onde procurou ajuda, e foi levado consciente para o Pronto-Socorro da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
A Polícia Militar prendeu um suspeito de 33 anos em um imóvel abandonado. Ele confessou o ataque, embora tenha dado versões diferentes sobre o ocorrido. O homem foi detido por lesão corporal e encaminhado à Delegacia de Plantão.
A região do terminal é conhecida por conflitos frequentes envolvendo pessoas em situação de rua.