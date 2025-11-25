Assine
CONFLITO

Morador de rua é esfaqueado próximo à rodoviária de Uberlândia

A Polícia Militar prendeu um suspeito de 33 anos em um imóvel abandonado; ele deu versão diferente para a briga, mas confessou o ataque

25/11/2025 20:43 - atualizado em 25/11/2025 20:44

Briga: Morador de rua é esfaqueado próximo a Rodoviária
Briga: Morador de rua é esfaqueado próximo à rodoviária crédito: ReproduÃ§Ã£o/redes sociais

Um morador de rua foi esfaqueado durante uma briga na madrugada desta terça-feira (25/11) perto do Terminal Rodoviário de Uberlândia. Uma pessoa foi presa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h e encontrou a vítima, de 34 anos, com ferimentos na coxa direita e na mão. Ele recebeu atendimento dentro da rodoviária, onde procurou ajuda, e foi levado consciente para o Pronto-Socorro da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).


A Polícia Militar prendeu um suspeito de 33 anos em um imóvel abandonado. Ele confessou o ataque, embora tenha dado versões diferentes sobre o ocorrido. O homem foi detido por lesão corporal e encaminhado à Delegacia de Plantão.


A região do terminal é conhecida por conflitos frequentes envolvendo pessoas em situação de rua.

