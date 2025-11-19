Aula de inteligência artificial no Mineirão começa com pancadaria

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O que era para ser a maior aula presencial de inteligência artificial do mundo, reunindo quase 30 mil estudantes, acabou com o que lembrava uma confusão entre torcidas em dia de jogo. O evento realizado na manhã desta quarta-feira (19/11) foi marcado por confusão entre os alunos na arquibancada que jogavam água e garrafas nos colegas.

Dois alunos trocaram golpes e há relatos de jovens machucados na multidão. Marcada para iniciar às 10h, às 11h15 a aula ainda não tinha nem iniciado e as escolas começaram a se retirar, esvaziando o estádio, com professores pedindo a interrupção do evento. Presentes no evento, o governador Romeu Zema (Novo) e o vice-governador Mateus Simões (PSD) também se retiraram após a confusão.

A confusão começou dentro do estádio e se estendeu para o lado de fora do Mineirão. A reportagem flagrou estudantes com ferimentos. “Começou com garrafada, tomei garrafada no olho, ficou inchado e até sangrou”, disse o jovem Cauã Lucas.

Outro que também foi alvo de garrafadas foi João Renato de Oliveira Santos, de 15 anos, agredido na lateral da cabeça. “Foi do lado de fora (do estádio)”, contou.

O evento do Governo de Minas é realizado pela Secretaria de Estado de Educação em parceria com a Google. A apresentação tinha como objetivo combinar conceitos com demonstrações práticas dos conceitos básicos de machine learning e IA, assim como o funcionamento de ferramentas como Gemini, NotebookLM, Nano Banana e Canva.



Estavam no Mineirão alunos e professores do ensino médio de escolas de 11 municípios, Belo Horizonte, Santa Luzia, Ribeirão das Neves, Vespasiano, Pedro Leopoldo, Betim, Contagem, Sabará, Nova Lima, Caeté e São José da Lapa.



Além da aula presencial, quem não teve a oportunidade de ir até o Mineirão poderia acompanhar o evento pelo YouTube no canal da Secretaria.

A expectativa do Governo de Minas era bater o recorde mundial de maior aula presencial de Inteligência Artificial reconhecido pelo Guinness Book. Até momento, o recorde pertence a Portugal, com 1,4 mil participantes.

No momento, há uma negociação com diretores para ver a viabilidade de continuar com algumas escolas.



Na abertura do evento, antes da confusão que tomou conta do estádio, Zema demonstrava otimismo com a iniciativa, que prometia bater o recorde de maior aula de inteligência artificial do mundo.



"Esta será a maior aula de IA do mundo. (...) Desde o início da minha gestão, trocamos os computadores de todas as escolas, que mais pareciam peças de museus, reformamos as escolas e queremos que alunos sejam referência no Brasil, tanto no ensino fundamental e quanto no médio. Minas Gerais é o estado que mais avançou em alfabetização, então, ao longo 10 anos, estaremos melhores do que estamos hoje. Mas essa aula é um marco da educação", disse.



