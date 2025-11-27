Manifestação dos servidores da educação congestiona trânsito na Afonso Pena
Os manifestantes ocupam duas faixas da avenida no sentido Mangabeiras; trânsito segue lento
Uma manifestação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de BH (Sind-Rede/BH) causa lentidão no trânsito na Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte, em frente à PBH, na manhã desta quinta-feira (27/11).
Segundo a BHTrans, os manifestantes ocupam duas faixas da avenida, no sentido Mangabeiras, no trecho entre a Avenida Álvares Cabral e a Rua da Bahia. O trânsito segue lento até a Rua dos Caetés.
O ato, realizado em frente à prefeitura de Belo Horizonte, pauta a defesa do emprego e dos direitos dos trabalhadores em educação terceirizados, em paralisação total nesta quinta-feira (27/11), com indicativo de greve.
* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.