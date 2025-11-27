Assine
overlay
Início Gerais
PROTESTO

Manifestação dos servidores da educação congestiona trânsito na Afonso Pena

Os manifestantes ocupam duas faixas da avenida no sentido Mangabeiras; trânsito segue lento

Publicidade
Carregando...
AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
27/11/2025 11:37

compartilhe

SIGA
x
Manifestação trava trânsito na Avenida Afonso Pena
Manifestação trava trânsito na Avenida Afonso Pena crédito: Rafael Silva/EM/D.A Press

Uma manifestação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de BH (Sind-Rede/BH) causa lentidão no trânsito na Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte, em frente à PBH, na manhã desta quinta-feira (27/11). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Servidores da educação fazem manifestação em frente à PBH nesta quinta (27)
Servidores da educação fazem manifestação em frente à PBH nesta quinta (27) Larissa Leone/EM/D.A Press

Segundo a BHTrans, os manifestantes ocupam duas faixas da avenida, no sentido Mangabeiras, no trecho entre a Avenida Álvares Cabral e a Rua da Bahia. O trânsito segue lento até a Rua dos Caetés.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

O ato, realizado em frente à prefeitura de Belo Horizonte, pauta a defesa do emprego e dos direitos dos trabalhadores em educação terceirizados, em paralisação total nesta quinta-feira (27/11), com indicativo de greve. 

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

Tópicos relacionados:

belo-horizonte educacao manifestacao minas-gerais protesto sindicato transito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay