NORTE DO ESTADO

Cidade de MG entra na mira do Ministério Público após temporal

Segundo a Defesa Civil da cidade, choveu cerca de 150 mm em menos de três horas. Ao menos 15 famílias deixaram suas residências e buscaram abrigo

Estado de Minas
Estado de Minas
01/12/2025 23:40

Segundo a Defesa Civil da cidade, choveu cerca de 150 mm em menos de três horas na cidade crédito: CBMMG

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) informou nesta segunda-feira (1º/12), em comunicado, que abriu procedimento administrativo para apurar “omissões” da prefeitura e acompanhar a reparação de danos após um forte temporal em Manga (MG), no Norte do estado, no último dia 27.

Segundo a Defesa Civil da cidade, choveu cerca de 150 mm em menos de três horas. Ao menos 15 famílias deixaram suas residências e buscaram abrigo em casas de parentes, vizinhos e amigos. No dia seguinte aos estragos, a prefeitura decretou situação de emergência.

“Serão avaliadas ações e omissões que possam ter contribuído para agravar as consequências das fortes chuvas”, diz o órgão em nota. A reportagem pediu mais detalhes ao MPMG, e o texto será atualizado caso haja resposta.

“Além disso, o Ministério Público acompanhará as deliberações adotadas para restabelecimento dos serviços públicos essenciais e requisitará aos governos municipal e estadual informações sobre as medidas de acautelamento tomadas após a ocorrência dos danos. Ademais, será realizada reunião com o prefeito do município, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar”, completou.

O EM também entrou em contato com a Prefeitura de Manga e aguarda retorno.

