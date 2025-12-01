Assine
JUIZ DE FORA

Homem arranca e engole parte da boca da namorada após ela pedir separação

Com auxílio da irmã, a vítima foi para o Hospital de Pronto-Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) no último dia 23, em Juiz de Fora (MG). Agressor foi indiciado

Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
01/12/2025 21:30

Suspeito foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS)
Entrada do Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) crédito: Bruno Luis Barros/EM/DA. Press

Um homem de 53 anos, acusado de agredir brutalmente a companheira, de 46, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, foi indiciado por tortura e cárcere privado, informou a Polícia Civil do município nesta segunda-feira (1º/12). O crime aconteceu no último dia 23, após o casal deixar uma festa e a mulher pedir a separação. 

“O homem, motivado por ciúmes, restringiu a liberdade da vítima e a agrediu fisicamente, o que resultou em lesões gravíssimas, incluindo uma mutilação permanente — ele mordeu, arrancou e engoliu parte da boca da mulher”, explicou a delegada Alessandra Azalim, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

A mulher conseguiu fugir depois de ficar várias horas presa na residência do companheiro, no Bairro Esplanada. Acompanhada da irmã, a vítima buscou atendimento no Hospital de Pronto-Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS). A Polícia Militar foi acionada.

Em depoimento aos militares, a mulher contou que mantinha um relacionamento com o homem há oito meses. Segundo relatou, eles estavam em uma festa quando notou que o companheiro estava bebendo demais — o que a deixou apreensiva devido ao histórico de violência em decorrência do consumo excessivo de álcool. Ao pedir que maneirasse na bebida, o homem se irritou e deixou a festa, mas voltou pouco depois para buscá-la.

A mulher contou à PM que foi para a casa do homem e, durante o trajeto, informou a ele o desejo de pôr um fim na relação. Logo, assim que chegasse ao local, ela pegaria seus pertences e iria embora.

Já dentro do imóvel, de acordo com o depoimento, o namorado começou a agredi-la com socos no rosto e causou uma lesão permanente ao arrancar um pedaço do lábio dela com uma mordida. Mantida em cárcere, ela aproveitou quando o companheiro dormiu e fugiu. A PM localizou o homem sentado no sofá de casa. Apesar de negar as acusações, ele foi preso.

“A mutilação sofrida demonstra um comportamento desumanizado do agressor, que marcou o corpo da vítima como se ela fosse um território sob seu domínio. Nenhuma mulher é propriedade de qualquer homem. Nenhum motivo, inclusive ciúmes, autoriza agressões”, avaliou a delegada.

O inquérito foi remetido ao Ministério Público, que avaliará a investigação conduzida pela Polícia Civil. Inexistindo impeditivos, a expectativa é de que o órgão apresente denúncia à Justiça.

