Morre Jarbas Moacir Portela, fundador do CPMG e referência na psiquiatria

O psiquiatra e psicanalista Jarbas Moacir Portela, um dos fundadores do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais (CPMG), morreu nesta segunda-feira (1º/12), aos 89 anos, em Belo Horizonte. A despedida será nesta terça (2/12), das 11h às 14h, na Capela Prime – Memorial Zelo, na Avenida do Contorno, no Bairro Gutierrez. A cremação será realizada em seguida.

Portela teve atuação marcante na formação de profissionais da saúde mental no estado e presidiu o CPMG entre 1977 e 1979. Trabalhou ativamente na instituição por mais de duas décadas, entre 1963 e 1985, além de atuar em pesquisas com medicamentos psiquiátricos de última geração e no atendimento de pacientes.

Referência

Conhecido pela postura acolhedora e pela dedicação aos estudos, Jarbas Portela foi responsável por formar gerações de psicanalistas e psiquiatras. Colegas e familiares destacam seu compromisso com o ensino e a transmissão do conhecimento.

“Ele fez muito, por muitos de nós. Aliviou o sofrimento de tantos, formou discípulos e repassou saber. Foi o homem que amei sem medida”, afirmou Rita Lessa, sua esposa, em publicação em uma rede social.

O Círculo Psicanalítico de Minas Gerais divulgou nota lamentando a morte e prestando solidariedade aos familiares. O texto ressalta a importância de Jarbas Portela para a instituição e sua participação decisiva na consolidação da entidade.

Vida pessoal e despedida

Jarbas era casado com a artista plástica Rita Lessa, figura reconhecida nas artes visuais em Minas Gerais.

A família agradeceu as manifestações de carinho e informou detalhes da cerimônia de despedida, aberta a amigos e colegas.

