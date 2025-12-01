Assine
overlay
Início Gerais
LUTO NA PSICANÁLISE

Morre Jarbas Moacir Portela, fundador do CPMG e referência na psiquiatria

Fundador do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais, médico marcou gerações de profissionais da saúde mental

Publicidade
Carregando...
FS
Fernanda Santiago*
FS
Fernanda Santiago*
Repórter
01/12/2025 20:19

compartilhe

SIGA
x
Jarbas Moacir Portela com a esposa, a artista plástica Rita Lessa
Jarbas Moacir Portela com a esposa, a artista plástica Rita Lessa; velório do psicanalista acontece nesta terça-feira (2/12), em BH crédito: Instagram/Reprodução

O psiquiatra e psicanalista Jarbas Moacir Portela, um dos fundadores do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais (CPMG), morreu nesta segunda-feira (1º/12), aos 89 anos, em Belo Horizonte. A despedida será nesta terça (2/12), das 11h às 14h, na Capela Prime – Memorial Zelo, na Avenida do Contorno, no Bairro Gutierrez. A cremação será realizada em seguida.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Portela teve atuação marcante na formação de profissionais da saúde mental no estado e presidiu o CPMG entre 1977 e 1979. Trabalhou ativamente na instituição por mais de duas décadas, entre 1963 e 1985, além de atuar em pesquisas com medicamentos psiquiátricos de última geração e no atendimento de pacientes.

 Referência 

Conhecido pela postura acolhedora e pela dedicação aos estudos, Jarbas Portela foi responsável por formar gerações de psicanalistas e psiquiatras. Colegas e familiares destacam seu compromisso com o ensino e a transmissão do conhecimento.

“Ele fez muito, por muitos de nós. Aliviou o sofrimento de tantos, formou discípulos e repassou saber. Foi o homem que amei sem medida”, afirmou Rita Lessa, sua esposa, em publicação em uma rede social.

Leia Mais

O Círculo Psicanalítico de Minas Gerais divulgou nota lamentando a morte e prestando solidariedade aos familiares. O texto ressalta a importância de Jarbas Portela para a instituição e sua participação decisiva na consolidação da entidade.

Vida pessoal e despedida

Jarbas era casado com a artista plástica Rita Lessa, figura reconhecida nas artes visuais em Minas Gerais.

A família agradeceu as manifestações de carinho e informou detalhes da cerimônia de despedida, aberta a amigos e colegas.

 * Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

Tópicos relacionados:

luto morte psicanalise-psicanalistas saude-mental

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay