Parques municipais oferecem últimas trilhas gratuitas do ano; saiba mais

As últimas trilhas guiadas do ano, promovidas pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), serão realizadas nos dias 6 e 12 de dezembro em dois parques de Belo Horizonte. As caminhadas, gratuitas e abertas ao público, serão conduzidas por profissionais da educação ambiental e buscam oferecer uma oportunidade de contato direto com a natureza, aprendizado sobre biodiversidade e história das áreas verdes da capital.

A primeira trilha será neste sábado (6), às 9h, no Parque Ursulina de Andrade Mello, localizado na Rua Dr. Sylvio Menicucci, 640, no Bairro Castelo. Com percurso de aproximadamente 1,5 quilômetro e duração estimada de 1h30, a caminhada conduz os participantes a uma área de mata fechada, onde é possível observar espécies da flora e fauna locais, nascentes de água e o jardim de plantas medicinais. O trajeto também passa por pontos em processo de recuperação ambiental, após queimadas registradas nos últimos anos.



Para agendar a atividade, os interessados devem entrar em contato direto com a equipe de Educação Ambiental da fundação pelo e-mail educaparques@pbh.gov.br, até quinta-feira (4), às 16h.



Em 12 de dezembro, quando Belo Horizonte comemora 128 anos, a programação segue no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, na Avenida Afonso Pena, 1377, no Hipercentro da capital. A atividade do dia é a Trilha das Borboletas, que terá duas saídas, às 10h e às 14h. Ao longo de um percurso de de aproximadamente 1,2 quilômetro e duração média de 40 minutos, educadores apresentam ao público áreas manejadas especialmente para atrair borboletas e outros polinizadores.

O passeio inclui paradas para observação de espécies como o manacá de cheiro e a planta borboletinha, além da escuta do som do Córrego Acaba Mundo, que corre canalizado sob o parque. As inscrições devem ser feitas até o dia 10, também por e-mail.



As trilhas são recomendadas para toda a família, com mínimo cinco e no máximo 25 participantes, incluindo crianças a partir de 6 anos, desde que acompanhadas por responsável. Por envolverem pequenos trechos de subida, as caminhadas não são indicadas para pessoas com mobilidade reduzida.



A fundação recomenda usar calçados fechados, roupas leves, protetor solar, repelente, chapéu ou boné e levar garrafa de água.



Segundo a FPMZB, as atividade sujeita a alterações e cancelamento devido ao mau tempo ou quaisquer condições climáticas intensas. Com as ações, a fundação reforça seu compromisso com a educação ambiental, a valorização dos parques municipais e a promoção do bem-estar da população por meio do contato com a natureza.

Serviço

Trilha Guiada – Parque Ursulina de Andrade Mello

Data e horário: 6 de dezembro, sábado, às 9h

Endereço: Rua Dr. Sylvio Menicucci, 640 – Castelo

Ponto de encontro: na Portaria do parque

Agendamento até 4 de dezembro pelo email educaparques@pbh.gov.br



Trilha das Borboletas – Parque Municipal Américo Renné Giannetti

Data e horário: 12 de dezembro, sexta, às 10h e 14h

Endereço: Avenida Afonso Pena, 1377 – Centro

Ponto de encontro: na administração do parque

Agendamento até 10 de dezembro pelo email educaparques@pbh.gov.br



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice