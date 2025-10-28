Revitalizada, Trilha no Parque Municipal é reaberta para visitas

Visitantes do Parque Municipal Américo Renné Giannetti, no hipercentro de Belo Horizonte, podem voltar a frequentar a Trilha das Borboletas. Fechada para revitalização do jardim, o espaço passou por melhorias estruturais e paisagísticas, com novas espécies de plantas e volta das caminhadas guiadas gratuitas.

Criado em 2007, o Jardim das Borboletas recebeu o plantio de novas espécies de plantas hospedeiras e nectaríferas, que atraem todo tipo de polinizadores, além de uma rica variedade de lepidópteros — grupo de insetos que inclui borboletas e mariposas —, contribuindo para a conservação desses animais e, consequentemente, da biodiversidade.

Segundo a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), a revitalização foi essencial para restaurar a função ecológica e educativa do jardim. A assessora de Educação Ambiental da fundação, Roberta Martins, destaca que o parque, criado há mais de um século, ganhou novos significados diante das transformações urbanas e da necessidade de promover o bem-estar coletivo e a qualidade de vida das pessoas.

"As atividades educativas que oferecemos no Parque Municipal, como a Trilha das Borboletas, ajudam a mostrar a relevância geral da área verde, que funciona como um pulmão para a cidade. O visitante vai conhecer curiosidades históricas e aprender sobre o papel ecossistêmico e ambiental que o parque tem atualmente, em que a cidade é completamente diferente de 128 anos atrás. Portanto, essa área passa a ser ainda mais importante para nosso bem-estar e qualidade de vida, assim como para a manutenção da biodiversidade", destaca.

A Trilha das Borboletas é uma caminhada guiada que proporciona aos visitantes uma imersão sensorial e informativa em meio à natureza. Durante cerca de 40 minutos, os participantes percorrem um trajeto leve e acessível, com pequenos trechos de subida e descida.

O ponto de encontro é a praça em frente à administração do parque, e o percurso é indicado para pessoas a partir de 5 anos. As crianças devem estar sempre acompanhadas por um responsável. É uma diversão para fazer em família, passeios escolares e grupos interessados em temas como biodiversidade, conservação e sustentabilidade.

O passeio é conduzido por educadores ambientais da FPMZB, que compartilham curiosidades sobre o ciclo de vida das borboletas, seu papel ecológico como polinizadoras e bioindicadoras e sua importância nas cadeias alimentares. O grupo também aprende a identificar espécies da flora local, como o manacá-de-cheiro e a planta borboletinha, que servem de abrigo e alimento para diversas espécies de insetos, além de escutar o som do Córrego Acaba Mundo, canalizado sob o parque.

Além da beleza natural, os visitantes conhecem a história do Parque Municipal. A cada parada, os guias abordam temas como a conservação da fauna e da flora, a importância dos polinizadores para os ecossistemas e as ações que cada cidadão pode adotar para contribuir à preservação ambiental.

Como agendar a visita

As atividades são oferecidas durante todo o ano e podem ser agendadas por grupos de cinco a 25 pessoas. Os interessados devem entrar em contato com a equipe de Educação Ambiental da FPMZB pelo e-mail educaparques@pbh.gov.br. As trilhas são realizadas preferencialmente às terças e quintas-feiras, conforme a disponibilidade dos educadores. Nos fins de semana, em datas especiais, a fundação organiza edições abertas ao público, que costumam atrair famílias, estudantes e amantes da natureza.

Mesmo sem agendamento, o público pode visitar livremente o Jardim das Borboletas durante o horário de funcionamento do Parque Municipal.

