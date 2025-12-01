Três homens morrem em confronto com a PM na Grande BH

Três homens, de 24, 25 e 26 anos, respectivamente, morreram após confronto com a Polícia Militar no fim da tarde de ontem (1º/12), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um quarto suspeito, de 30, apontado como gerente do tráfico local, foi baleado, socorrido e permanece internado no Hospital Risoleta Neves, onde deve passar por cirurgia.

A operação começou após denúncias de disparos no Bairro Jardim Colonial. A PM recebeu uma chamada relatando tiros e, posteriormente, uma denúncia anônima informando que criminosos de alta periculosidade ligados ao crime organizado estariam testando um revólver que seria comercializado.

Fuga, cerco e tiroteio

Segundo a polícia, após perceber a chegada das viaturas, os suspeitos fugiram para uma residência usada como ponto de venda de drogas no Bairro Neviana. O imóvel, descrito como “em estado de abandono”, teria servido de refúgio para o grupo. Ao chegarem ao local, os militares encontraram duas mulheres – a dona da casa, de 55, e uma jovem, de 25, que disse estar ali para comprar maconha. As duas foram levadas à delegacia.

Quando os PMs se aproximaram, homens armados saíram correndo do interior da casa. Os policiais deram ordem de parada, mas foram recebidos a tiros. Houve revide. Dois suspeitos fugiram atirando, adentraram em um matagal e ainda não foram localizados pelo polícia. Reforços foram acionados e o cerco ao imóvel foi ampliado.

Dentro da residência, os policiais encontraram marcas de sangue e iniciaram varredura. Segundo o boletim de ocorrência, um homem armado com um revólver teria apontado contra os militares e foi baleado na sala. Em um quarto, outro suspeito foi encontrado ferido ao lado de uma arma estrangeira. Um terceiro foi localizado no corredor com ferimentos. Eles foram socorridos e levados ao Hospital São Judas Tadeu, mas não resistiram.

Do lado de fora, os policiais ainda viram outro homem fugir pelo portão, antes da entrada da equipe. Ele não foi encontrado. Nenhum militar ficou ferido.

Arsenal, drogas e prisões

Durante a varredura, a PM apreendeu três armas de fogo – incluindo pistolas com numeração raspada –, além de carregadores, munições de diversos calibres (.38, .32, .45 e 9mm), rádios comunicadores, balança de precisão, grande quantidade de maconha e nove celulares. No quarto da proprietária do imóvel, havia um simulacro de pistola. No banheiro, uma bacia com água escondia um carregador municiado e porções de maconha.

O suspeito ferido que sobreviveu tentou se identificar com o nome do irmão, mas os militares descobriram que ele tinha mandado de prisão em aberto. Moradores ouvidos pela PM afirmaram que ele atuava como gerente do tráfico na região.

A proprietária da casa e a jovem de 25 anos foram presas por envolvimento com o tráfico. A Polícia Militar afirmou que o volume de armas e drogas no imóvel indica que a dona da residência tinha conhecimento das práticas ilícitas.

A ocorrência foi encaminhada à Central Estadual do Plantão Digital e a PM informou que todos os procedimentos relativos à ação policial foram adotados.

