Belo Horizonte sedia, nos dias 7 e 8/6, a XXVI Edição da Jornada Mineira de Psiquiatria e o XVIII Simpósio de Prevenção do Suicídio. Os eventos são dirigidos a psiquiatras, médicos de especialidades correlatas, médicos residentes em psiquiatria e de outras áreas, profissionais de saúde, acadêmicos de medicina e de outras áreas de saúde de Minas Gerais e estados vizinhos.

A jornada é promovida pela Associação Mineira de Psiquiatria, filiada à Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). O simpósio sobre suicídio é coordenado pelo professor referência mundial no tema Humberto Correa e o simpósio de neuromodulação da ABECer é coordenado por Mercedes, referência nacional em eletroconvulsoterapia e estimulação transcraniana.

Na programação estão cursos pré-jornada em diversas áreas da psiquiatria, em sistema digital, diversas palestras com professores e pesquisadores de renome internacional, mesas-redondas, cursos em áreas relevantes do saber e da clínica psiquiátrica, entre os quais neurofarmacologia, psicopatologia, cultura, psicoterapia, diagnóstico e tratamento de quadros psiquiátricos na infância, adolescência, adultez e na velhice etc.