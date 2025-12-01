Mulher teria jogado filha de 7 anos do décimo andar de hotel em BH

Uma mulher, de 32 anos, e a filha, de 7 anos, morreram ao cair do décimo andar de um hotel no centro de Belo Horizonte na tarde desta segunda-feira (1º/12). A mãe teria jogado a criança pela janela e, em seguida, se jogado, conforme informação repassada por fontes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) à TV Alterosa, que esteve no local. Ainda segundo a corporação, a mulher estava no hotel com a menina e a outra filha, de 13, desde domingo (30/11).

O caso ocorreu na Rua Espírito Santo, esquina com a Avenida Santos Dumont. A TV Alterosa apurou com a PMMG que a adolescente de 13 anos relatou que a mãe passou a noite ameaçando se jogar do prédio com a filha mais nova. A menina também teria contado que a mãe disse "eu te amo" a ela antes de jogar a criança pela janela e pular em seguida.

A filha mais velha teria corrido e pedido por ajuda após o ocorrido. Até o momento, não há informações sobre onde e com quem ela está. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o Conselho Tutelar não foi acionado até então.

A princípio, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que o marido da vítima também estaria no quarto do hotel no momento, mas a PMMG afirma que só estavam a mãe e as duas filhas.

A perícia e o rabecão da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) estiveram no local. Os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). A corporação vai investigar o caso.

Em entrevista ao Estado de Minas, o empresário e dono de uma loja em frente ao hotel, Cláudio Santos, de 55 anos, contou que ouviu os barulhos das duas quedas. A mulher caiu na calçada e a criança na marquise.

Em nota, o Hotel Nacional Inn Belo Horizonte, onde as vítimas estavam hospedadas, lamentou o ocorrido e informou que está colaborando integralmente com as autoridades competentes para o andamento das investigações. "O Hotel Nacional Inn Belo Horizonte reforça que preza pela segurança de seus hóspedes e colaboradores e mantém padrões operacionais", afirma.

A recomendação dos psiquiatras é que a pessoa que pensa em suicídio busque um serviço médico disponível. O Centro de Valorização da Vida (CVV) dá apoio emocional e preventivo ao suicídio. Voluntários atendem ligações gratuitas 24h por dia no número 188, por chat, via e-mail ou diretamente em um posto de atendimento físico.

*Com informações de TV Alterosa