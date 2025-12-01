Suspeitos de assassinato são detidos em Pouso Alegre

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil de Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais, esclareceu a morte de um homem de 53 anos, dentro de uma oficina mecânica, na última semana, com a prisão de dois suspeitos, de 18 e 20 anos, na sexta-feira (28/11).

Segundo os investigadores, os suspeitos têm envolvimento com o tráfico de drogas. Ao serem presos, eles tinham em seu poder papelotes de cocaína, pedras de crack, unidades de haxixe e embalagens de ecstasy, além de um rádio-comunicador.

O crime ocorreu dentro de uma oficina mecânica, localizada às margens da BR-354. A vítima foi agredida com um pedaço de madeira por suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas na região.

A motivação para o crime, segundo os policiais, teria sido um desentendimento relacionado à recusa da vítima em permitir que sua oficina fosse utilizada para esconder entorpecentes.

O corpo do homem foi encaminhado ao Posto Médico-Legal (PML) de São Lourenço, para a realização de exames necroscópicos. Os suspeitos foram levados para o sistema prisional.