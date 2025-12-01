Suspeitos de assassinato são detidos em Pouso Alegre
A motivação para o crime, segundo policiais, seria o fato de a vítima não permitir que suspeitos guardassem drogas em sua oficina
compartilheSIGA
A Polícia Civil de Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais, esclareceu a morte de um homem de 53 anos, dentro de uma oficina mecânica, na última semana, com a prisão de dois suspeitos, de 18 e 20 anos, na sexta-feira (28/11).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo os investigadores, os suspeitos têm envolvimento com o tráfico de drogas. Ao serem presos, eles tinham em seu poder papelotes de cocaína, pedras de crack, unidades de haxixe e embalagens de ecstasy, além de um rádio-comunicador.
- Suspeito de homicídio é preso após denúncia de maus-tratos
- Ex-gari é morto a tiros no Anel Rodoviário de BH
- Homem morre a pauladas em cidade da Grande BH
O crime ocorreu dentro de uma oficina mecânica, localizada às margens da BR-354. A vítima foi agredida com um pedaço de madeira por suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas na região.
A motivação para o crime, segundo os policiais, teria sido um desentendimento relacionado à recusa da vítima em permitir que sua oficina fosse utilizada para esconder entorpecentes.
Leia Mais
O corpo do homem foi encaminhado ao Posto Médico-Legal (PML) de São Lourenço, para a realização de exames necroscópicos. Os suspeitos foram levados para o sistema prisional.