HOMICÍDIO

Tiroteio em bar deixa um morto e oito pessoas baleadas na Grande BH

Alvo dos disparos seria o gerente de tráfico do Buraco Doce, na Região do Barreiro, em BH, devido a desentendimentos entre facções

01/12/2025 07:47

Sirene de viatura policial; imagem meramente ilustrativa
Tiroteio em bar deixa um morto e sete pessoas baleadas na Grande BH crédito: arquivo/EM

Um homem, de 44 anos, morreu e outras oito pessoas foram baleadas em um tiroteio em um bar no bairro Durval de Barros, em Ibirité (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse domingo (30/11). O alvo principal foi socorrido, mas morreu no hospital.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a motivação teria relação com uma disputa pelo tráfico na Região do Barreiro, em BH. O alvo gerenciava o tráfico de drogas em uma área conhecida como “Buraco Doce” e, recentemente, tentou tomar o controle do tráfico na Vila Santa Rita, no Barreiro. O ataque contra ele foi uma resposta dos rivais.

A ação foi registrada por um circuito de segurança em que mostrou homens e mulheres no bar, quando dois homens armados surgem no meio dos clientes e abrem fogo. Os suspeitos foram em direção ao gerente do tráfico, que estava de costas e mexia no celular, e atiraram contra ele.

Segundo a PM, ao menos outras sete pessoas também foram atingidas e socorridas para as Unidade de Pronto Atendimento (UPAs) de Ibirité e do Barreiro, e um hospital particular de Contagem (MG), também na Grande BH. Entre os atingidos, está uma adolescente de 17 anos, uma mulher de 49, e seis homens, sendo dois de 22 anos, dois de 23 e dois de 30.

Dentre as pessoas que foram atendidas na UPA de Ibirité, estão a mulher de 49 anos, que levou dois tiros no tórax; um jovem de 22 anos, baleado na coxa esquerda e um de 23 anos, que teve uma perfuração no braço esquerdo e outra no lado esquerdo da nádega.

Na UPA Barreiro, foram atendidos dois jovens, de 22 e 23 anos. Ambos levaram um tiro em uma das pernas. Já no hospital particular de Contagem, foram atendidos os dois homens de 30 anos, sendo que um foi baleado no abdômen e outro na perna esquerda, e a adolescente, que foi baleada no pé direito.

O corpo do homem de 44 anos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e os demais baleados não apresentam risco de morte. Os suspeitos de cometer o crime fugiram em uma moto preta e ainda são procurados. As investigações sob o crime serão conduzidas pelo 9° Departamento de Homicídios de Ibirité.

arma grande-bh ibirite policia policia-militar tiroteio trafico

