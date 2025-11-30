Três fugitivos da Penitenciária de Formiga (MG) são capturados

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Três dos quatro detentos que fugiram da Penitenciária de Formiga (MG), na Região Centro-Oeste, na última quinta-feira (27/11), foram capturados neste domingo (30/11) e encaminhados novamente ao sistema prisional. O trio foi preso em Betânia, distrito da cidade Pedra do Indaiá, na mesma região.

Dentre os presidiários, foram localizados Victor Hugo de Souza Pereira, de 29 anos, Marcirlei Ferreira Neto, de 32 anos, e Nicolas dos Santos Gonçalves, de 25 anos. Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Formiga.

O quarto detento, Marcos Vinicius da Silva, de 28 anos, continua foragido. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) pede que qualquer informação que possa auxiliar as forças de segurança na recaptura dele seja repassada por meio do Disque Denúncia Unificado 181. A ligação é gratuita e sem a necessidade de se identificar.

Como foi a fuga?

Os detentos fugiram pelo teto do pavilhão 2 do presídio, área destinada aos presos considerados de alta periculosidade. A identificação dos presos foi realizada a partir de imagens de câmeras de segurança, que mostraram o passo a passo e o rumo tomado dentro da instituição.

Depois de chegarem ao teto da instituição, os presos se direcionaram até a rua e correram juntos. Eles estavam com o uniforme de presidiários – bermuda e camiseta vermelhas. Desde então, as polícias Civil e Militar vêm fazendo buscas.

