Presos fogem pelo teto do presídio de Formiga, na Região Central de MG

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A fuga de quatro presos - Victor Hugo de Souza Pereira (29 anos), Marcos Vinicius da Aulva (28), Marcirlei Ferreira Neto (42) e Nicolas dos Santos Gonçalves (25) -, por volta das 21h dessa quinta-feira (27/11), no Presídio de Formiga, na Região Central de Minas Gerais, agitou as polícias Civil e Militar, que montaram um cerco à cidade.

As investigações estão sendo conduzidas pela Polícia Civil, acionada pela direção do presídio a partir da descoberta, por policiais penais, da fuga.

Segundo as primeiras informações, os detentos fugiram pelo teto do pavilhão 2 do presídio. Essa área do presídio é destinada aos presos considerados de alta periculosidade.

A identificação dos presos foi possível graças a imagens capturadas por uma câmera de segurança. As imagens mostram o passo a passo e o rumo tomado pelos presos.

Segundo informações, a fuga é considerada espetacular. Depois de ganharem o teto da instituição, os presos ganharam a rua e uma filmagem da câmera de vídeo mostra os quatro correndo, juntos, pela rua. Eles estavam com o uniforme de presidiários, uma roupa vermelha (bermuda e camiseta).

Desde que ocorreu a fuga, as polícias Civil e Militar vêm fazendo buscas. Uma grande área, no entorno de Formiga, está sendo patrulhada. A operação continua na manhã desta sexta-feira (28).

NOTA DA SEJUSP

Em nota, "a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informa que foi aberto procedimento interno para investigar as circunstâncias e eventuais responsabilidades relativas à fuga de quatro detentos da Penitenciária de Formiga, ocorrida na noite de quinta-feira (27/11). Os detentos Marcos Vinícius da Silva, 28 anos, Nicolas dos Santos Gonçalves, 25 anos, Victor Hugo de Souza Pereira, 29 anos, e Marcirlei Ferreira Neto, 32 anos, seguem sendo procurados pelas Forças de Segurança. Qualquer informação que possa ajudar na recaptura pode ser passada por meio do Disque Denúncia Unificado 181, de forma anônima e segura."