Suspeito de homicídio é preso após denúncia de maus-tratos

Um homem de 42 anos foi preso enquanto a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) verificava uma denúncia de maus-tratos a um idoso, em uma residência em Várzea da Palma, no Norte de Minas, nessa terça-feira (25/11). Segundo a corporação, o suspeito de maus-tratos também era procurado por envolvimento em um homicídio ocorrido em março deste ano.

De acordo com o boletim de ocorrência, os maus-tratos não se confirmaram, mas no local os policiais encontraram o suspeito que demonstrou nervosismo com a presença dos militares. Conforme o registro, o homem olhava para os fundos e o muro da casa, dando a entender que fugiria.

Durante a abordagem, os militares encontraram na mochila do suspeito, um revólver calibre 32, seis munições do mesmo calibre e outra munição calibre 22. Ao consultar o sistema, a PM descobriu que o suspeito é apontado como autor do homicídio de outro homem, também de 42 anos, executado a tiros em março deste ano.

Em outra denúncia indicava que ele seria o “matador” de um traficante e que usava a arma para intimidar moradores. Além de homicídio, o criminoso tem passagens por roubo a mão armada. Ele foi encaminhado à delegacia de Pirapora para as providências da Polícia Judiciária. Conforme a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o registro de admissão do suspeito no Presídio de Pirapora, ocorreu nesta quarta-feira (26/11).

Disputa e tráfico de drogas

Em 24 de março, um homem foi morto a tiros no Centro de Várzea da Palma. Testemunhas relataram à PM que a vítima foi perseguida e morta por três homens armados que dispararam enquanto ela corria pedindo socorro. O corpo foi encontrado caído no chão em frente a uma igreja.

Durante os trabalhos periciais, foram identificadas várias perfurações na cabeça, braços e tórax da vítima. Também foram localizados cartuchos e projéteis de calibre 38 espalhados pelo local e ao longo do caminho que a vítima teria percorrido ao tentar fugir dos suspeitos. O corpo foi encaminhado ao IML de Pirapora.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que concluiu o inquérito que apurou o homicídio. "As investigações apontaram que o crime está relacionado à disputa entre facções criminosas rivais pelo controle do tráfico de drogas na região. Os indivíduos foram indiciados pelo crime de homicídio qualificado. Eles já se encontram presos e à disposição da Justiça. O inquérito foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário para as providências cabíveis", disse em nota.