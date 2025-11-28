Bebedeira entre três amigos termina em discussão e morte em Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Militar prendeu um homem, de 34 anos, suspeito de matar, a facadas, um outro homem, de 55 anos, durante uma bebedeira entre amigos. O crime ocorreu na quarta-feira (26/11) em uma casa no Bairro Água Limpa, em João Pinheiro (MG), na Região do Alto Paranaíba.

Segundo testemunhas, a vítima e dois amigos estavam bebendo juntos na residência onde o crime ocorreu. Houve uma discussão entre o homem morto e o agressor, que motivou o crime. A Polícia Militar acionados por um dos amigos, proprietário da casa, que participou da bebedeira.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram o corpo da vítima na cozinha da casa, com duas perfurações no peito. Ainda segundo os militares, o homem morto segurava um pedaço de pau na mão direita.

O dono da casa contou aos policiais que bebia com os dois amigos. À noite, ele foi dormir, deixando os dois companheiros de copo sozinhos. Horas depois, ao acordar para ir ao banheiro, encontrou a vítima já sem vida, caído no chão da cozinha. O outro homem havia desaparecido.

A Polícia Militar foi em busca dele e, ao ser preso, o suspeito do crime confirmou que também participava da bebedeira. No entanto, disse que saiu da casa no dia do crime, por volta de 10h e retornou às 19h30, quando encontrou o dono da casa dormindo e a vítima morta. Ele chegou a comentar com familiares que achava que o homem morto poderia ter tentado suicídio.

No entanto, uma testemunha, procurou a PM e relatou que, durante a madrugada, o suspeito do crime bateu em sua porta pedindo bebida. Como era tarde, ele ofereceu um quarto para que ele dormisse. Pela manhã, o rapaz seguiu direto para a casa ao lado, onde estava o corpo.

Isso derrubou a tese do suspeito, que acabou confessando o crime. Ele contou que tudo começou com uma discussão porque a vítima ordenou que o rapaz fosse embora. Como ele se recusou, o homem morto teria pegado um pedaço de madeira e o agredido nas costas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito revelou que, nesse momento, pegou uma faca que estava próxima ao sofá onde ele estava sentado e desferiu dois golpes no tórax da vítima. Em seguida, fugiu para casa.

Os exames periciais confirmam que o homem foi atingido por duas facadas no lado esquerdo do tórax, próximo ao pulmão. O pedaço de madeira encontrado na mão dele reforça a versão de que houve confronto.