MATA-LEÃO

Servidor de prefeitura é assassinado em quarto de motel no interior de MG

Homicídio aconteceu em Pirapetinga, na Zona da Mata mineira. Suspeito, homem de 29 anos, foi preso depois de confessar o crime

Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
24/11/2025 23:38

José Márcio dos Santos, de 37 anos, foi encontrado morto na manhã do último sábado (22/11)
José Márcio dos Santos, de 37 anos, foi encontrado morto na manhã do último sábado (22/11) crédito: Prefeitura de Estrela Dalva

Um servidor da Prefeitura de Estrela Dalva (MG), na Zona da Mata, foi assassinado em um quarto de motel — a cerca de 18 quilômetros desse município — na MGC-393, em Pirapetinga, na altura do Bairro Santo Antônio.

José Márcio dos Santos, de 37 anos, foi encontrado morto na manhã do último sábado (22/11). Um homem, de 29, que o acompanhava, foi preso depois de confessar o homicídio.

À Polícia Militar, o dono do motel disse ter estranhado que um dos hóspedes deixou o local, enquanto outro havia permanecido no quarto. O proprietário chamou diversas vezes pelo cliente, que não respondeu. Ele, então, entrou no quarto e viu José Márcio sobre a cama e sem reação.

No local, a Polícia Civil realizou os trabalhos preliminares de perícia e informou aos policiais militares sobre quem poderia ser o responsável pelo crime, indicando ainda onde ele mora. A PM foi ao endereço repassado e flagrou o homem na rua, que entrou rapidamente em casa ao notar a presença dos policiais.

O pai dele atendeu a guarnição, relatando que o filho havia se trancado. Os policiais o localizaram e o interrogaram. O homem alegou que ele e a vítima consumiram grande quantidade de bebida alcoólica e cocaína. Segundo afirmou, a vítima se irritou porque ele não conseguiu manter relações sexuais. Durante a discussão, ele aplicou um golpe de mata-leão em José Márcio.

Ao notar que o homem tinha morrido, ele disse que “entrou em completo desespero”. Em seguida, tentou apagar vestígios da cena do crime, recolhendo todos os materiais espalhados pelo quarto, como latas, garrafas e os recipientes utilizados para o consumo de drogas.

Ainda conforme o depoimento, ele deixou o local enrolado em uma toalha, tentando ocultar o próprio rosto. Na portaria, o rapaz disse que estava indo embora e que o outro hóspede ainda ficaria no quarto e pagaria a conta ao sair. Ele também contou que levou a bolsa e o celular da vítima e jogou em um rio.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à delegacia da Polícia Civil, em Leopoldina. O corpo foi conduzido ao Instituto Médico-Legal (IML).

A ocorrência registrada pela Polícia Militar não menciona se o motel tinha câmeras de segurança e se esses equipamentos registraram a fuga do homem logo após o homicídio.

A Prefeitura de Estrela Dalva lamentou a morte do servidor. “Sua dedicação e compromisso com o serviço público deixam um legado que jamais será esquecido. Que Deus conforte a todos os familiares, amigos e colegas neste momento difícil”, diz parte da nota.

Tópicos relacionados:

homicidio minas-gerais motel servidor

