Duplo homicídio que matou primos em Contagem pode ter sido por engano

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Acerto de contas do tráfico de drogas, vingança e até mesmo engano. Estas são as hipóteses com as quais a Polícia Civil trabalha na investigação de um duplo assassinato, a tiros, dos primos Brendow Henrique Soares de Souza, de 27 anos, e Leomar Pereira de Oliveira, de 22, ocorrido na manhã dessa quinta-feira (17/11), no Bairro São Salvador, em Contagem, na Grande BH.

Os primos estavam na porta da casa de Brendow e se preparavam para ir trabalhar em uma oficina de reparos de ambulâncias, também em Contagem. De repente, segundo informações da Polícia Militar, dois homens chegaram em uma motocicleta. O garupa desceu e se dirigiu a Brendow mostrando o celular e pedindo informações sobre uma padaria.

Ainda segundo as informações da PM, o jovem interpelado teria respondido que não sabia onde ficava e que na região existem muitas padarias, por isso não saberia precisar qual o homem queria.

Foi nesse instante que ele foi surpreendido. O homem, sacou um revólver e atirou nele e no primo, Leomar, que estava ao lado. O filho de Brendow, que tem apenas dois anos, viu o pai ser morto. A mulher dele está grávida de quatro meses.

Depois de atirar nas vítimas, o homem subiu na motocicleta e arrancou em velocidade, tomando rumo ignorado. Os investigadores pretendem vasculhar a vizinhança onde ocorreu o crime para tentar encontrar uma câmera de segurança que tenha flagrado o momento e possa ajudar a identificar os criminosos.

Pedido por Justiça

A mulher de Brendow está revoltada e clama por justiça. "Meu marido deixa dois filhos. Eu estou grávida de quatro meses e tenho um filho de dois anos, que viu tudo, que presenciou tudo. Ele não tem problema com ninguém, nunca teve”, disse. Ela ainda garante que o marido não tinha envolvimento com drogas. “Muito antes pelo contrário. Ele gostava de trabalhar e falava que nossa vida iria, sempre, melhorar”.

Uma tia de Brendow, Leilane Rodrigues, espera que o crime seja esclarecido. “Ele era um trabalhador, não era um bandido. Ele estava com uniforme, saindo para trabalhar. É uma situação que a gente precisa de ajuda. Queremos justiça”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Parentes das duas vítimas, no entanto, disseram que Leomar tem o hábito de fumar maconha, de vez em quando. Por isso, a suspeita de que o crime possa ter como motivação, o tráfico de drogas.