Duplo homicídio que matou primos em Contagem pode ter sido por engano
Investigadores buscam por imagens de câmeras de segurança para poder identificar os autores dos tiros
compartilheSIGA
Acerto de contas do tráfico de drogas, vingança e até mesmo engano. Estas são as hipóteses com as quais a Polícia Civil trabalha na investigação de um duplo assassinato, a tiros, dos primos Brendow Henrique Soares de Souza, de 27 anos, e Leomar Pereira de Oliveira, de 22, ocorrido na manhã dessa quinta-feira (17/11), no Bairro São Salvador, em Contagem, na Grande BH.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Os primos estavam na porta da casa de Brendow e se preparavam para ir trabalhar em uma oficina de reparos de ambulâncias, também em Contagem. De repente, segundo informações da Polícia Militar, dois homens chegaram em uma motocicleta. O garupa desceu e se dirigiu a Brendow mostrando o celular e pedindo informações sobre uma padaria.
Leia Mais
Ainda segundo as informações da PM, o jovem interpelado teria respondido que não sabia onde ficava e que na região existem muitas padarias, por isso não saberia precisar qual o homem queria.
Foi nesse instante que ele foi surpreendido. O homem, sacou um revólver e atirou nele e no primo, Leomar, que estava ao lado. O filho de Brendow, que tem apenas dois anos, viu o pai ser morto. A mulher dele está grávida de quatro meses.
Depois de atirar nas vítimas, o homem subiu na motocicleta e arrancou em velocidade, tomando rumo ignorado. Os investigadores pretendem vasculhar a vizinhança onde ocorreu o crime para tentar encontrar uma câmera de segurança que tenha flagrado o momento e possa ajudar a identificar os criminosos.
Pedido por Justiça
A mulher de Brendow está revoltada e clama por justiça. "Meu marido deixa dois filhos. Eu estou grávida de quatro meses e tenho um filho de dois anos, que viu tudo, que presenciou tudo. Ele não tem problema com ninguém, nunca teve”, disse. Ela ainda garante que o marido não tinha envolvimento com drogas. “Muito antes pelo contrário. Ele gostava de trabalhar e falava que nossa vida iria, sempre, melhorar”.
Uma tia de Brendow, Leilane Rodrigues, espera que o crime seja esclarecido. “Ele era um trabalhador, não era um bandido. Ele estava com uniforme, saindo para trabalhar. É uma situação que a gente precisa de ajuda. Queremos justiça”.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Parentes das duas vítimas, no entanto, disseram que Leomar tem o hábito de fumar maconha, de vez em quando. Por isso, a suspeita de que o crime possa ter como motivação, o tráfico de drogas.