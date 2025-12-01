Empresário e réu por morte de gari aponta 'complô' de testemunhas e polícia

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Quatro meses depois de ser indiciado pelo homicídio do gari Laudemir de Souza Fernandes em Belo Horizonte, Renê da Silva Nogueira Júnior afirma que foi vítima de um “complô” entre as quatro testemunhas do crime e investigadores da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

O empresário é réu pela morte da vítima, além de ameaça, fraude processual e porte ilegal de arma de fogo. O crime aconteceu em 11 de agosto no Bairro Vista Alegre, Região Oeste de Belo Horizonte, depois que o réu teria se irritado com um caminhão de coleta de resíduos.

Em entrevista à TV Record, além de afirmar que é inocente, Renê alegou que os garis, que acompanhavam a vítima no dia de trabalho, estão com “total interesse financeiro”. Ao ser questionado se acredita que foi vítima de um conluio, Renê afirma que sim, “entre as quatro testemunhas e os investigadores”.

O empresário também afirma que sua prisão, no dia do crime, pela Polícia Militar de Minas Gerais, foi ilegal e que o exame de balística, que comprovou que o disparo foi feito pela arma de uso pessoal da sua esposa - a delegada Ana Paula Lamego Balbino -, não foi realizado. “Ela [a arma] não foi reconhecida. Porque não teve balística. A polícia está dizendo várias coisas, mas não está provando nada. Se tem a prova, cadê o projétil”, disse.

Procurada, a PCMG informou que o inquérito policial tramitou em conformidade aos preceitos constitucionais e legais vigentes, respeitando a ampla defesa e o contraditório do investigado. “Considerando que o caso encontra-se em fase processual e em tramitação no Poder Judiciário, a instituição não comenta inquéritos concluídos e nem eventuais estratégias de defesa adotadas por procuradores legais”.



Mudança de versões

Desde o momento de sua prisão, o empresário já apresentou várias versões sobre o que teria acontecido na manhã de 11 de agosto. Em um primeiro momento, Renê negou que teria cometido o crime e passado pelo local no dia. No entanto, o álibi foi derrubado pelas investigações que obtiveram imagens nítidas do carro do suspeito e dele guardando a arma de sua esposa, delegada da PCMG, em uma mochila.

Após a divulgação das gravações, o investigado, em novo depoimento, confessou que estava no local e disparou a arma da esposa. Conforme registrado no termo de declaração da oitiva, pela PCMG, Renê afirmou que essa teria sido a primeira vez que pegou a pistola .380, de uso particular da mulher. Ainda segundo a nova versão, ele teria feito isso para se proteger por “estar indo para um local perigoso” e por não conhecer o caminho. A arma, então, seria “para proteção”.

Em seu último depoimento, durante a audiência de instrução, na última quarta-feira (26/11), o empresário afirmou que sua confissão foi feita sob ameaça de dois delegados da Polícia Civil de Minas Gerais. E que nunca disparou a arma da esposa.

“Eu não mudei minha versão. É que na realidade é que nós estamos dentro de um processo legal. Não, eu não tenho relatado nada para ninguém, eu não tenho acesso a ninguém. Infelizmente elas estão erradas. Eu não gostaria de fazer um ajuste a minha versão, porque estou falando a verdade”, disse à TV Record.

Em relação ao motivo de estar armado no dia da morte de Laudemir, Renê afirmou que decidiu manter o artefato no carro depois que sofreu ameaças de uma antiga sócia que tem relação com o jogo do bicho. O réu ainda afirmou que na época registrou um boletim de ocorrência relatando a situação.

Ele ainda afirmou que, no dia, ao sair de casa, ficou cerca de 30 minutos parada no trânsito para sair do bairro onde mora e que “teve a oportunidade de atirar em outras pessoas, mas não o fez”. Além disso, ele afirmou que jamais atiraria em alguém por estar parado no trânsito.

Como o crime aconteceu?