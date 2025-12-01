Assine
PEDIDO DE SOCORRO

Agentes de segurança encontram armas em unidade socioeducativa

Foram encontrados no local "chuços", uma espécie de arma improvisada feita com material cortante

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repórter
01/12/2025 14:21 - atualizado em 01/12/2025 14:22

os chuços foram feitos com pano e pedaços de cerca concertina
Os chuços foram feitos com pano e pedaços de cerca concertina crédito: Sindsisemg

Não bastassem as ameaças que policiais penais sofrem em penitenciárias do estado, elas chegam, agora, aos agentes de segurança do sistema socioeducativo. Na última sexta-feira (28/11), foram encontrados, na Unidade de Internação Dom Bosco, na Avenida dos Andradas, 4.015, em Santa Tereza, cinco “chuços”, fabricados pelos internos.

“Chuços” são armas artesanais fabricadas com um suporte para segurar, de madeira, plástico ou pano, que ampara um pedaço de ferro, de material cortante, se transformando numa arma.

Nesse caso, numa vistoria noturna, feita pelos agentes, na Unidade de Internação Dom Bosco, quando os agentes perceberam que um adolescente tinha sido feito refém por outro, dentro do alojamento destes. 

Na verdade, era uma “armação”, que tinha como objetivo fazer o agente de refém, quando ele entrasse no alojamento. A percepção de um agente, no entanto, foi determinante para terminar com a trama dos internos.

Ele acionou outros agentes e, assim, conseguiram contornar a situação, com os menores que estavam envolvidos na trama sendo identificados e colocados em separado na unidade, em outro cômodo.

A partir dessa descoberta, foram feitas novas vistorias no espaço, no final de semana, quando inúmeros objetos cortantes foram apreendidos nos alojamentos dos internos.

Pedido de socorro

O Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo do Estado de Minas Gerais (Sindisemg), emitiu um alerta, que soa como um pedido de socorro.

A nota, na íntegra diz: “Isso mostra o quanto o ambiente de trabalho está ficando insustentável, pois os servidores da segurança não contam com nenhum equipamento de proteção individual. Ao que tudo indica, e não é por falta de alertas e denúncias, vamos precisar que uma tragédia aconteça para que a segurança das unidades de internação do sistema socioeducativo seja levado a sério. PEDIMOS SOCORRO ao que vem acontecendo e que as autoridades tomem providências. Não queremos lamentar a perda de nenhuma vida, não queremos ter que enterrar um colega de trabalho devido ao descaso daqueles que tem o dever de zelar por nós, servidores da segurança pública”.

Sejusp

Segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), ações de segurança foram tomadas pela direção do Centro Socioeducativo Dom Bosco, em relação à ocorrência da última quinta-feira.

Detalhes, segundo o órgão, não serão divulgados por questões de segurança. O adolescente foi encaminhado ao CIA BH (Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional) e sofrerá medidas disciplinares. A unidade não sofreu alterações na rotina.

