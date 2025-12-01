Tudo o que se sabe sobre a morte de mãe e filha após queda em hotel de BH

Uma mulher, de 32 anos, e uma menina, de apenas 7, morreram na tarde desta segunda-feira (1/12) ao caírem do décimo andar de um hotel localizado na Rua Espírito Santo, esquina com a Avenida Santos Dumont, no Hipercentro de Belo Horizonte. A criança teria sido atirada pela própria mãe, que, logo em seguida, se jogou.

O caso está sob investigação da Polícia Civil de Minas Gerais, que ainda não prestou esclarecimentos. Confira as informações disponíveis até o momento.

Quem estava no quarto?

As duas vítimas estavam hospedadas com uma adolescente de 13 anos, que também era filha da mulher de 32 anos. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o Conselho Tutelar não foi acionado.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que o marido da vítima também estaria no quarto do hotel no momento. Porém, posteriormente, a PMMG esclareceu que só estavam a mãe e as duas filhas.

Como ocorreram as quedas?

A TV Alterosa apurou junto à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) que a adolescente relatou que a mãe passou a noite ameaçando se jogar do prédio com a filha mais nova. A mulher teria, então, dado um remédio para a filha criança antes de jogá-la do quarto.

A menina ainda teria contado à PM que a mãe teria dito "eu te amo" à criança antes de jogá-la da janela do edifício e pular em seguida. A adolescente também teria sido ameaçada pela mãe, mas conseguiu sair do quarto.

Em entrevista ao Estado de Minas, o empresário e dono de uma loja em frente ao hotel, Cláudio Santos, de 55 anos, contou que ouviu os barulhos das duas quedas: a mulher caiu na calçada, e a criança, na marquise.

Houve resgate?

De acordo com o CBMMG, Polícia Militar de Minas Gerais, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Guarda Municipal esteviram no local. Porém, mãe e filha morreram instantaneamente em decorrência da queda.

Após a constatação dos óbitos, perícia e o rabecão da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foram acionados. Os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

O que aconteceu com a adolescente?

Depois das mortes da mãe e da irmã, a jovem foi entregue aos cuidados de parentes, de acordo com informações obtidas pelo Estado de Minas com uma fonte da Polícia Militar de Minas Gerais.

Também segundo informações obtidas pela reportagem, a mãe teria se hospedado no hotel, junto com as filhas, após ter discutido com o companheiro na noite deste domingo (30/11). Ainda não há informações, porém, se o homem é o genitor da adolescente de 13 anos ou da menina de 7.

O que diz o hotel?

Em nota, o Hotel Nacional Inn Belo Horizonte, onde as vítimas estavam hospedadas, lamentou o ocorrido e informou que está colaborando integralmente com as autoridades competentes para o andamento das investigações. "O Hotel Nacional Inn Belo Horizonte reforça que preza pela segurança de seus hóspedes e colaboradores e mantém padrões operacionais", afirma.

CVV (Centro de Valorização da Vida)

A recomendação dos psiquiatras é que a pessoa que pensa em suicídio busque um serviço médico disponível. O Centro de Valorização da Vida (CVV) dá apoio emocional e preventivo ao suicídio. Voluntários atendem ligações gratuitas 24h por dia no número 188, por chat, via e-mail ou diretamente em um posto de atendimento físico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia