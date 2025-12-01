MG: homem com filho de 11 anos em moto aquática morre afogado em represa

O corpo de um homem de 35 anos foi localizado no fim da tarde desta segunda-feira (1º/12), por volta das 16h, na represa de Marrequinhos, em Ewbank da Câmara (MG), na Zona da Mata.

Ele havia desaparecido depois de pular na água na tarde do último domingo (30/11), quando submergiu e não retornou à superfície.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem estava em uma moto aquática com o filho de 11 anos no momento em que realizou uma manobra e acreditou que o veículo poderia virar.

Assustado, ele se lançou na água — sem saber nadar e sem o uso de colete salva-vidas — e acabou se afogando, informou a corporação. O garoto não caiu no reservatório e foi retirado em segurança por pessoas que estavam no local.

As buscas tiveram início ainda no domingo e foram retomadas nesta segunda-feira, culminando na localização do corpo. A perícia foi acionada e, após os trabalhos no local, o corpo foi encaminhado para a funerária de plantão.

