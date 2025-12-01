Assine
TRAGÉDIA

Menina de 13 anos que presenciou morte da mãe e da irmã está com parentes

Mulher teria atirado a própria filha, de apenas 7 anos, do décimo andar e, em seguida, se jogado; caso ocorreu em hotel no Centro de Belo Horizonte

Laura Scardua
JM
Júlia Melgaço*
AC
Alexandre Carneiro
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
JM
Júlia Melgaço*
Repórter
Estudante de jornalismo pela PUC Minas.
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
01/12/2025 21:15 - atualizado em 01/12/2025 21:22

As vítimas estavam hospedadas no hotel localizado na Rua Espírito Santo, esquina com a Rua Santos Dumont
As vítimas estavam hospedadas no hotel localizado na Rua Espírito Santo, esquina com a Rua Santos Dumont crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

Uma adolescente de 13 anos que presenciou a própria mãe atirar a irmã menor dela, de apenas 7 anos, pela janela e, em seguida, também se jogar, está sob os cuidados de parentes, de acordo com informações obtidas pelo Estado de Minas com uma fonte da Polícia Militar de Minas Gerais. As três estavam hospedadas no décimo andar do imóvel, localizado na Rua Espírito Santo, esquina com a Avenida Santos Dumont, no Hipercentro de Belo Horizonte. 

Tanto a mãe, que tinha 32 anos, quanto a criança, morreram em decorrência das quedas, que ocorreram na tarde desta segunda-feira (1/12). A perícia e o rabecão da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) estiveram no local. Os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). A corporação vai investigar o caso.

Também segundo informações obtidas pela reportagem, a mãe teria se hospedado no hotel, junto com as filhas, após ter discutido com o companheiro na noite deste domingo (30/11). Ainda não há informações, porém, se o homem é o genitor de alguma das filhas da mulher.

A TV Alterosa apurou junto à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) que a adolescente de 13 anos relatou que a mãe passou a noite ameaçando se jogar do prédio com a filha mais nova. A mulher teria dado um remédio para a filha antes de jogá-la do quarto. A menina também teria contado à PM que a mãe disse "eu te amo" a ela antes de jogar a criança da janela e pular em seguida.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMMG) informou que o marido da vítima também estaria no quarto do hotel no momento. Porém, posteriormente, a PMMG esclareceu que só estavam a mãe e as duas filhas.

Em entrevista ao Estado de Minas, o empresário e dono de uma loja em frente ao hotel, Cláudio Santos, de 55 anos, contou que ouviu os barulhos das duas quedas: a mulher caiu na calçada e a criança, na marquise.

Em nota, o Hotel Nacional Inn Belo Horizonte, onde as vítimas estavam hospedadas, lamentou o ocorrido e informou que está colaborando integralmente com as autoridades competentes para o andamento das investigações. "O Hotel Nacional Inn Belo Horizonte reforça que preza pela segurança de seus hóspedes e colaboradores e mantém padrões operacionais", afirma.

CVV (Centro de Valorização da Vida)

A recomendação dos psiquiatras é que a pessoa que pensa em suicídio busque um serviço médico disponível. O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional e prevenção ao suicídio. Voluntários atendem ligações gratuitas 24 horas por dia pelo número 188, por chat, via e-mail ou diretamente em um posto de atendimento físico.

Tópicos relacionados:

bh morte pmmg

