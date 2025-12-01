Assine
TRAGÉDIA

Mãe e filha de 6 anos morrem em queda do décimo andar no centro de BH

O caso ocorreu na Rua Espírito Santo, na esquina com a Rua Santos Dumont. Corpo de Bombeiros e Polícia Civil estão no local

01/12/2025 17:41

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o caso ocorreu na Rua Espírito Santo, na esquina com a Rua Santos Dumont. Corporação está no local
Uma mulher, cuja idade não foi informada, e a filha, de 6 anos, morreram ao cair do décimo andar de um hotel no centro de Belo Horizonte na tarde desta segunda-feira (1º/12). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o caso ocorreu na Rua Espírito Santo, esquina com a Rua Santos Dumont. 

A corporação afirma que o marido da vítima também estaria no quarto do hotel no momento. “O pai estaria ameaçando se jogar, mas não houve uma terceira queda. Ele não foi localizado até o momento”, informou o CBMMG. As informações são preliminares. 

Ainda não se sabe o que provocou a queda. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que requisitou perícia e rabecão no local. A corporação afirma que a ocorrência encontra-se em aberto e outras informações serão repassadas após o encerramento.

De acordo com o CBMMG, Polícia Militar de Minas Gerais, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência(Samu) e Guarda Municipal estão no local. 

O Estado de Minas tentou contato com a PMMG para mais informações, assim como com o hotel, mas não obteve retorno. 

*Matéria em atualização

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

