GOVERNADOR VALADARES

Mulher diz que traficava drogas para aumentar renda do Bolsa Família

Militares encontraram sacola de crack no lote ao lado da casa da suspeita. No momento da averiguação, duas crianças, de 1 e 2 anos, estavam no imóvel

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
01/12/2025 16:00

Pedras de crack tinha sido atiradas em lote vago ao lado da residência
Pedras de crack foram jogadas pela suspeita em um lote vago, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce crédito: PMMG/Divulgação

“O que recebo do Bolsa Família, R$ 800, não dá para dá para sustentar meus três filhos, por isso passei a vender drogas”. A afirmação foi feita à Polícia Militar por uma mulher, de 23 anos, presa em flagrante nesse domingo (30/11), em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, juntamente com o marido, de 33, e o irmão, de 25.

Os militares haviam recebido denúncias sobre tráfico de drogas na casa onde mora a mulher, o marido e os três filhos. Na noite de domingo, os policiais foram até a residência onde foram recebidos pela suspeita, que permitiu a entrada dos PMs no imóvel.

Um dos militares avistou uma sacola, que tinha sido arremessada em um lote ao lado da residência. A mulher estava na varanda. No interior da casa, os policiais encontraram o irmão da suspeita, que estava na sala. 

Quando o policiais foram até o quarto do casal, encontraram o marido. Ele alegou que estaria dormindo. Um dos militares avistou uma escada nos fundos da casa e que dava acesso ao lote ao lado. O policial foi até ao lote, onde encontrou uma sacola com crack.

Ao ser questionada, a mulher disse que vendia a droga e recebia o pagamento via Pix. Durante a averiguação, duas crianças, de 1 e 2 anos, estavam na casa. O terceiro filho da suspeita, de 3, estava na casa de amigos do casal.

As duas crianças foram levadas ao Conselho Tutelar. Na casa foram apreendidos três aparelhos celulares, um de cada suspeito. Eles foram conduzidos à delegacia de Governador Valadares

