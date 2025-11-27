Assine
OPERAÇÃO

Ação da PM em 5 aglomerados de MG apreende drogas e faz prisões

Operação "Presença que Protege" da Polícia Militar prende suspeitos por tráfico em Minas

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
27/11/2025 05:56

Ocorrência decorrente da execução da Operação
Ocorrência decorrente da execução da Operação "Presença que Protege" na capital mineira crédito: PMMG/Reprodução

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) realizou, nessa quarta-feira (26/11), a operação “Presença que Protege” em aglomerados de cinco cidades do estado, com foco preventivo e ações pontuais de repressão qualificada ao crime organizado. Os policiais apreenderam drogas, dinheiro e equipamentos. 

Em Belo Horizonte (MG), a operação ocorreu em aglomerados como Morro das Pedras, Pedreira Prado Lopes e Cabana do Pai Tomás. Também foram contempladas áreas em Ibirité (Vila Ideal), Além Paraíba (bairro Goiabal), Montes Claros (Comunidade do Feijão Semeado) e Manhuaçu (Campo do Avião). O porta-voz da corporação, capitão Rafael Veríssimo, esteve na Praça do Sereno, no Morro das Pedras, onde apresentou detalhes da ação.

Segundo o porta-voz da corporação, capitão Rafael Veríssimo, a ação foi planejada após o mapeamento de atividades ligadas ao crime organizado. “O serviço de inteligência da instituição identificou disputas por pontos de vendas de drogas e incidência de ocorrências relacionadas ao tráfico, o que levou a Polícia Militar a mobilizar sua estratégia de malha protetora, empenhando um policiamento ostensivo e ininterrupto nesses aglomerados escolhidos”, explicou.

Veríssimo destaca que não há presença de facções de outros estado em Minas. “A Polícia Militar controla o território mineiro. Não há uma realidade onde organizações criminosas conseguem efetivar esse tipo de controle. Nosso policiamento de proximidade é constante”, afirmou.

Prisões e apreensões em Belo Horizonte

Ocorrência decorrente da execução da Operação "Presença que Protege" na capital mineira
Ocorrência decorrente da execução da Operação "Presença que Protege" na capital mineira PMMG/Reprodução

Durante patrulhamento no Morro das Pedras, Região Oeste da capital mineira, militares do Batalhão de Choque prenderam dois suspeitos por tráfico ilícito de drogas. Uma pessoa maior de idade foi presa e um adolescente foi apreendido. Com eles, foram recolhidos:

  • 254 buchas de maconha
  • 112 pedaços de maconha
  • Meia barra de maconha
  • 129 pinos de cocaína
  • 2 balanças de precisão
  • 1 caderno de anotações
  • 1 gandola do Exército Brasileiro

Flagrante em Ibirité

Operação "Presença que Protege" acontece também em áreas de Ibirité, como o Bairro Vila Ideal
Operação "Presença que Protege" acontece também em áreas de Ibirité, como o Bairro Vila Ideal PMMG/Reprodução

No Bairro Vila Ideal, em Ibirité, a guarnição do Comando Tático abordou um homem em atitude suspeita na Rua Boa Vista. Ao perceber a presença policial, ele tentou fugir pelos becos do aglomerado, mas foi capturado com apoio do COMAVE e demais equipes da operação. O suspeito recebeu voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

Com ele, foram apreendidos:

  • R$ 812 em dinheiro
  • 23 pinos de cocaína
  • 15 porções de maconha
  • 1 telefone celular

Ainda não há informações das operações nas outras cidades. Segundo a PM, a operação integra uma estratégia contínua de presença policial em áreas vulneráveis, visando reforçar a segurança da população e coibir a atuação de grupos criminosos. 

