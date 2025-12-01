Assine
AFOGAMENTO

Bombeiros buscam adolescente que se afogou no Rio Grande (MG)

A adolescente estava acompanhada de uma prima e um amigo, que foram salvos pelo pai de Helloá

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
01/12/2025 15:07

Buscas estão no segundo dia consecutivo. Local onde adolescente desapareceu tem correnteza
Buscas estão no segundo dia consecutivo. Local onde adolescente desapareceu tem correnteza crédito: CBMMG

Foram retomadas, na manhã desta segunda-feira (1º/12), as buscas pela adolescente Helloá Ferreira Pedroso, de 13 anos, que afogou-se, no início da tarde de domingo, no Rio Grande, próximo a Frutal, no Triângulo Mineiro.

Segundo o boletim de ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros de Frutal, a jovem nadava com outros dois adolescentes, na região conhecida como Prainha. Seus pais estavam nas proximidades.

Os três, Helloá, uma prima e um amigo, estariam próximos ao canal, que é conhecido por ter uma forte correnteza e grande profundidade.

O pai de Helloá escutou gritos vindos do rio e correu até o local onde os três nadaram. Conseguiu alcançar dois dos jovens, a prima e o amigo da filha. Eles foram retirados da água com a ajuda de pescadores.

Helloá, porém, submergiu e não foi mais vista. O Corpo de Bombeiros iniciou os trabalhos de busca, ainda no domingo, mas foram interrompidos com o cair da noite, pois a recomendação é que não se faça buscas em rios e lagos sem luz natural.

Helloá morava com a família em Frutal e era aluna da Escola Estadual Lauriston Souza (Polivalente). A comunidade escolar e moradores da cidade acompanham com apreensão e esperança o desfecho das buscas.

