Batida entre carro e carreta deixa 2 mortos na BR-494, em Minas

Dois homens morreram após um grave acidente envolvendo um carro e uma carreta na noite deste domingo (30/11) na BR-494, entre Divinópolis e Marilândia, no Centro-Oeste de Minas.

A Central de Regulação do Samu recebeu o chamado às 19h13 para apoiar o Corpo de Bombeiros no atendimento à ocorrência.

De acordo com o Samu, ao chegarem no local profissionais da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Divinópolis encontraram dois homens, que estavam no carro, encarcerados e sem vida. As idades das vítimas não tinham sido identificadas até o momento do atendimento.

Na carreta estavam dois homens, de 37 e 40 anos, que não apresentaram ferimentos e dispensaram encaminhamento hospitalar.

A Polícia Militar acompanhou a ocorrência e a perícia foi acionada para realizar os trabalhos de investigação e liberação dos corpos. As causas do acidente ainda serão apuradas.

