Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE DE TRÂNSITO

Carro tomba e deixa mulher gravemente ferida no Sul de Minas

No veículo estavam seis pessoas, incluindo a mulher, adolescentes e uma criança; ela foi socorrida pelo Samu e os demais pelos bombeiros

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
30/11/2025 17:48

compartilhe

SIGA
x
Carro tomba e deixa mulher gravemente ferida no Sul de Minas
Carro tomba e deixa mulher gravemente ferida no Sul de Minas crédito: CBMMG/Divulgação

Um carro com seis ocupantes tombou em uma estrada em uma área rural de Varginha (MG), no Sul do estado, na tarde deste domingo (30/11) e deixou uma mulher gravemente ferida. O acidente ocorreu no sentido Carmo da Cachoeira (MG), na mesma região.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), no veículo estavam três adultos, dois adolescentes e uma criança. A mulher, de idade não identificada, foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os demais ocupantes tiveram ferimentos leves e foram conduzidos a unidades de saúde pelo Corpo de Bombeiros. Não há informações sobre a dinâmica do acidente, mas o motorista citou outro veículo, que não foi identificado no local.

Tópicos relacionados:

acidente acidente-de-transito bombeiros minas-gerais samu

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay