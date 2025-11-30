Carro tomba e deixa mulher gravemente ferida no Sul de Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um carro com seis ocupantes tombou em uma estrada em uma área rural de Varginha (MG), no Sul do estado, na tarde deste domingo (30/11) e deixou uma mulher gravemente ferida. O acidente ocorreu no sentido Carmo da Cachoeira (MG), na mesma região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), no veículo estavam três adultos, dois adolescentes e uma criança. A mulher, de idade não identificada, foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os demais ocupantes tiveram ferimentos leves e foram conduzidos a unidades de saúde pelo Corpo de Bombeiros. Não há informações sobre a dinâmica do acidente, mas o motorista citou outro veículo, que não foi identificado no local.

