Assine
overlay
Início Gerais
GRANDE BH

Mulher morre na porta de escola em acidente entre moto e caminhonete

Colisão ocorreu no momento da entrada dos alunos na instituição de ensino. As duas condutoras estariam deixando crianças no colégio

Publicidade
Carregando...
AC
Alexandre Carneiro
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
28/11/2025 20:43

compartilhe

SIGA
x
Imagem do Google Street View o Instituto de educação Raízes, na Grande BH, com moto passando por rua em frente à fachada.
Acidente ocorreu em frente a escola particular na Grande Belo Horizonte crédito: Google Street View/Reprodução

Uma mulher morreu em um acidente envolvendo uma caminhonete Ford Ranger e uma motocicleta no centro de Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (28/11) em frente à uma escola particular no momento da entrada dos alunos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

De acordo com informações preliminares, a vítima seria a condutora da moto, que havia acabado de deixar o filho na escola, o Instituto de Educação Raízes. A motorista da picape estava, do mesmo modo, deixando uma criança no colégio em questão. Informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais indicam que um ônibus também pode estar envolvido no acidente.  

A motorista teria dito a testemunhas que não tinha familiaridade com o veículo e confundiu os pedais: por isso, teria colidido com a moto. A vítima foi identificada como Cíntia Ramos Andrade Souza. Ela teria sido socorrida, inconsciente, pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local, mas não resistiu.

Leia Mais

A reportagem entrou em contato com o Instituto de Educação Raízes, que se recusou a comentar o acidente. O colégio se limitou a publicar uma nota de pesar no Instagram: "neste momento de imensa dor, toda a comunidade escolar se solidariza com os familiares, expressando nossas mais sinceras condolências", diz a postagem. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

acidente caminhonete moto motocicleta

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay