Mulher morre na porta de escola em acidente entre moto e caminhonete

Uma mulher morreu em um acidente envolvendo uma caminhonete Ford Ranger e uma motocicleta no centro de Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (28/11) em frente à uma escola particular no momento da entrada dos alunos.

De acordo com informações preliminares, a vítima seria a condutora da moto, que havia acabado de deixar o filho na escola, o Instituto de Educação Raízes. A motorista da picape estava, do mesmo modo, deixando uma criança no colégio em questão. Informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais indicam que um ônibus também pode estar envolvido no acidente.

A motorista teria dito a testemunhas que não tinha familiaridade com o veículo e confundiu os pedais: por isso, teria colidido com a moto. A vítima foi identificada como Cíntia Ramos Andrade Souza. Ela teria sido socorrida, inconsciente, pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local, mas não resistiu.

A reportagem entrou em contato com o Instituto de Educação Raízes, que se recusou a comentar o acidente. O colégio se limitou a publicar uma nota de pesar no Instagram: "neste momento de imensa dor, toda a comunidade escolar se solidariza com os familiares, expressando nossas mais sinceras condolências", diz a postagem.

