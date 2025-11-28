MG: Menino de 5 anos sozinho em casa cai do 12º andar e morre
Criança usou uma mesa e uma cadeira para acessar a janela do banheiro, que era a única do apartamento que não era telada; o caso foi registrado em Uberlândia
Um menino de 5 anos, identificado como M. C. M., morreu depois de cair de uma janela do 12º andar de um prédio de Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro, na manhã desta sexta-feira (28/11).
O acidente aconteceu em uma torre do Residencial Mirante dos Ventos, no Bairro Grand Ville. Segundo informações do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, M. estava sozinho em casa no momento da queda, por volta das 7h25.
Conforme relatado à equipe dos bombeiros, o apartamento tinha telas em todas as janelas, exceto na do banheiro, onde o menino pegou uma mesinha e uma cadeira e chegou à janela.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) examinou o menino e confirmou que ele tinha “ferimentos incompatíveis com a vida”, confirmando a morte ainda no condomínio.
O motivo pelo qual a criança estava sozinha em casa no momento do acidente ainda não foi esclarecido pelas autoridades.
A Polícia Civil foi procurada para esclarecimentos acerca da perícia e a reportagem aguarda retorno. A síndica do condomínio também foi procurada para demais explicações e o espaço segue aberto.