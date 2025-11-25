Carreta dos Correios cai em ribanceira na BR-381
Acidente aconteceu no trevo que dá acesso a João Monlevade; motorista teve ferimentos leves e foi levado para o Hospital Margarida
compartilheSIGA
Uma carreta dos Correios perdeu o controle e caiu em uma ribanceira na manhã desta terça-feira (24/11), na BR-381, em João Monlevade (MG), na Região Central do estado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 351 da rodovia, no trevo que dá acesso ao município, no sentido Belo Horizonte.
Leia Mais
O motorista sofreu ferimentos leves e foi socorrido para o Hospital Margarida, na própria cidade. A equipe da concessionária Nova 381 também está no local para apoio na ocorrência.
Até o momento, não há informações sobre a situação do trânsito no local do acidente.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia