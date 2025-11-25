Carreta dos Correios cai em ribanceira na BR-381

Uma carreta dos Correios perdeu o controle e caiu em uma ribanceira na manhã desta terça-feira (24/11), na BR-381, em João Monlevade (MG), na Região Central do estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 351 da rodovia, no trevo que dá acesso ao município, no sentido Belo Horizonte.

O motorista sofreu ferimentos leves e foi socorrido para o Hospital Margarida, na própria cidade. A equipe da concessionária Nova 381 também está no local para apoio na ocorrência.

Até o momento, não há informações sobre a situação do trânsito no local do acidente.

