Duas mulheres morrem em tombamento de ônibus com turistas mineiros

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

As fortes no estado do Espírito Santo, na noite desse domingo (23/11), pode ter sido a causa de um acidente com um ônibus que transportava turistas mineiros, na BR-262, em Ibatiba. Duas passageiras morreram. Os turistas retornavam de Guarapari, no Espírito Santo, para Contagem, na Grande BH.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), havia 50 passageiros no veículo, sendo 48 passageiros e dois motoristas. Uma das vítimas era esposa de um dos condutores.

O veículo saiu de Contagem, na noite de quarta-feira (19/11), levando os passageiros que foram para Guarapari aproveitar o feriado prolongado do Dia da Consciência Negra, retornando na noite de domingo.

A PRF informou que o acidente ocorreu por volta de 20h50. A rodovia ficou interditada, desde o momento do acidente, até 3h15, para que fossem feitos os trabalhos de resgate e perícia. O trânsito na BR-262foi restabelecido por volta de 3h30.

A ocorrência ainda está em andamento e não há informações sobre as identidades das vítimas.

Matéria em atualização