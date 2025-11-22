Idoso morre em engavetamento de dois carros e dois caminhões
Acidente ocorreu na noite de sexta-feira na rodovia MG-170, próximo a Lagoa da Prata
Um idoso, um homem de 67 anos, morreu, na noite desta sexta-feira (21/11), quando um dois veículos de passeio e dois caminhões bateram, na altura do quilômetro 35 da rodovia MG-170, próximo a Lagoa da Prata (MG), na região Centro-Oeste do estado.
Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e do Corpo de Bombeiros, quatro pessoas ficaram feridas. O idoso, nascido em Lagoa da Prata (MG), era passageiro de um dos veículos de passeio e ficou preso às ferragens.
Depois de ser resgatado das ferragens, o corpo foi entregue a uma funerária. Dos quatro feridos, um estava em estado grave e foi levado pelo Samu para o hospital de Arcos (MG).
As outras três vítimas recusaram atendimento médico.