ACIDENTE DE TRÂNSITO

Idoso morre em engavetamento de dois carros e dois caminhões

Acidente ocorreu na noite de sexta-feira na rodovia MG-170, próximo a Lagoa da Prata

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repórter de Polícia e Esportes.
22/11/2025 12:01

O carro em que estava o idoso, residente em Lagoa da Prata, ficou inteiramente destruído
O carro em que estava o idoso, residente em Lagoa da Prata, ficou inteiramente destruído crédito: CBMMG

Um idoso, um homem de 67 anos, morreu, na noite desta sexta-feira (21/11), quando um dois veículos de passeio e dois caminhões bateram, na altura do quilômetro 35 da rodovia MG-170, próximo a Lagoa da Prata (MG), na região Centro-Oeste do estado.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e do Corpo de Bombeiros, quatro pessoas ficaram feridas. O idoso, nascido em Lagoa da Prata (MG), era passageiro de um dos veículos de passeio e ficou preso às ferragens.

Depois de ser resgatado das ferragens, o corpo foi entregue a uma funerária. Dos quatro feridos, um estava em estado grave e foi levado pelo Samu para o hospital de Arcos (MG).

As outras três vítimas recusaram atendimento médico. 

