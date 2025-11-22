Idoso morre em engavetamento de dois carros e dois caminhões

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um idoso, um homem de 67 anos, morreu, na noite desta sexta-feira (21/11), quando um dois veículos de passeio e dois caminhões bateram, na altura do quilômetro 35 da rodovia MG-170, próximo a Lagoa da Prata (MG), na região Centro-Oeste do estado.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e do Corpo de Bombeiros, quatro pessoas ficaram feridas. O idoso, nascido em Lagoa da Prata (MG), era passageiro de um dos veículos de passeio e ficou preso às ferragens.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Depois de ser resgatado das ferragens, o corpo foi entregue a uma funerária. Dos quatro feridos, um estava em estado grave e foi levado pelo Samu para o hospital de Arcos (MG).

As outras três vítimas recusaram atendimento médico.