Égua cai em piscina de fazenda e mobiliza bombeiros no interior de MG
Animal foi içado com técnicas de salvamento terrestre e não sofreu ferimentos. Resgate aconteceu na zona rural de Varginha
Uma égua foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (26/11) após cair em uma piscina em uma fazenda próxima à região da Cerâmica, na zona rural de Varginha (MG), no Sul do estado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Ao chegarem ao local, os militares encontraram funcionários da propriedade oferecendo apoio ao animal, que estava consciente, mas incapaz de sair da água por meios próprios. A égua não ficou ferida.
Com o uso de técnicas de salvamento e equipamentos de içamento, os bombeiros conseguiram erguer a égua de forma controlada até a borda da piscina, concluindo a retirada com segurança.
Segundo a corporação, todo o procedimento foi executado com cuidado para evitar ferimentos, acidentes e reduzir o estresse do animal.
Após o resgate, a égua permaneceu sob os cuidados dos colaboradores da fazenda.
