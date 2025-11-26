Assine
Égua cai em piscina de fazenda e mobiliza bombeiros no interior de MG

Animal foi içado com técnicas de salvamento terrestre e não sofreu ferimentos. Resgate aconteceu na zona rural de Varginha

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
26/11/2025 21:54

Ao chegarem ao local, os militares encontraram colaboradores da propriedade já prestando apoio ao animal crédito: CBMMG

Uma égua foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (26/11) após cair em uma piscina em uma fazenda próxima à região da Cerâmica, na zona rural de Varginha (MG), no Sul do estado. 

Ao chegarem ao local, os militares encontraram funcionários da propriedade oferecendo apoio ao animal, que estava consciente, mas incapaz de sair da água por meios próprios. A égua não ficou ferida. 

Com o uso de técnicas de salvamento e equipamentos de içamento, os bombeiros conseguiram erguer a égua de forma controlada até a borda da piscina, concluindo a retirada com segurança.

Segundo a corporação, todo o procedimento foi executado com cuidado para evitar ferimentos, acidentes e reduzir o estresse do animal.

Após o resgate, a égua permaneceu sob os cuidados dos colaboradores da fazenda.

Tópicos relacionados:

corpo-de-bombeiros resgate-de-animal

